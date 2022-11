Pido prender velitas para que fallo de la CIJ sea favorable a Colombia: abogado

“Pido a los colombianos que lo hagan también porque es un tema de mucho interés para nuestro país y ojalá salgamos de estos litigios ya”, indicó.



El jurista agregó que en el escenario que a Colombia no le vaya bien, como consecuencia de eso no se perdería “un milímetro de su territorio marítimo”, pues iniciaría una nueva batalla jurídica: “Apenas estaríamos en condiciones de comenzar los procesos”. (Lea también: CIJ definirá si es competente en demandas de Nicaragua contra Colombia )



Arrieta enfatizó en que la demanda de Nicaragua no tiene sentido porque la misma CIJ ya decidió en 2012 al respecto.



“En la medida que hay cosa juzgada, la Corte no tendría la posibilidad de volver a juzgar por el mismo tema. Cuando se pronunció en 2012 se dio el debate y la CIJ no sostuvo la petición”, dijo. (Lea también: ¿Por qué Colombia dice que CIJ no es competente para litigio con Nicaragua? )



De otro lado, el jurista manifestó que la Corte de La Haya, el próximo 17 de marzo, definirá dos fallos en una sola sesión y los va leer en forma consecutiva: “va leer el fallo sobre el supuesto incumplimiento de parte de Colombia y a continuación leerá el de la plataforma continental”.