Plataformas de transporte y hotelería, como Uber y Airbnb, son legales: MinTIC

David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, afirmó durante este fin de semana que plataformas de transporte o de hotelería, entre otras, tienen “presunción de legalidad”.



Aseguró que desde 2009 está consagrado el principio de neutralidad en la red lo que significa que cualquier plataforma puede funcionar en la misma, a menos que exista una prohibición directa del Congreso, “lo cual no ha pasado”.



“Las plataformas tienen la posibilidad de desarrollarse en virtud de un servicio al consumidor en la red y es por esa razón que gozan de la presunción de legalidad”, dijo Luna.



De otro lado, el ministro de Transporte, Germán Cardona, sostuvo que es urgente legalizar las plataformas que prestan servicio de transporte público en el país y sostuvo que es necesario actualizar al gremio de taxistas para que compitan al mismo nivel: “Esas plataformas, o la legalizamos o nos encartamos con ellos. No hay duda que a la gente les gusta”.



Le puede interesar: Particulares que presten transporte público podrían ser chatarrizados: Germán Cardona.



Aseguró que su posición no contradice a lo manifestado por el ministro David Luna porque él siempre ha sostenido que como plataforma es legal, pero presta un servicio ilegal.



“Uber, desde el punto de vista del servicio que está prestando es ilegal. No paga impuestos, no está inscrito, no funciona como deben funcionar.



Desde el punto de vista, como lo plantea David Luna, es legal, como lo es Airbnb y otra serie de aplicaciones”, argumentó.



Publicidad