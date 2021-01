Polémica por facultad de la Universidad de Manizales que solo ofrecerá clases presenciales

Durante una reunión virtual con padres de familia y estudiantes de la Universidad de Manizales , el decano de la facultad de Ciencias de la Salud del plantel, John Jairo Botello, les advirtió a los estudiantes que no habrá opción para estudiar a distancia, es decir, todos los estudiantes tendrán que ir a clases presenciales a partir del 25 de enero.

La decisión no ha sido bien recibida por parte de algunos padres de familia y estudiantes, porque creen que obligarlos a ir a las aulas aumenta el riesgo de contagio y pone en riesgo a sus seres queridos.

El directivo de la Universidad les dijo que si no estaban de acuerdo tenían derecho a aplazar el semestre.

“No se va a hacer la presencialidad remota. Eso sí es una cosa que no. Esas son las situaciones generales. Si ustedes, la decisión que toman es aplazar el semestre, como les digo, están en todo su derecho. No hay posibilidad, porque eso ya lo hemos analizado desde el año pasado, que haya presencialidad remota esa no es una posibilidad al momento”, se escucha en un aparte del encuentro que sostuvo con la comunidad universitaria.

En el encuentro algunos estudiantes intentaron insistir en que se podrían utilizar unas cámaras de alta tecnología que ya están instaladas y que pueden brindar una experiencia muy cercana a la realidad.

No obstante, el decano insistió en que definitivamente no habrá virtualidad y ofreció garantías de bioseguridad, para que los estudiantes puedan regresar a las aulas de forma segura.

Publicidad

Las clases presenciales generan temor entre algunos estudiantes que viven con sus padres o sus abuelos y consideran que si van a las aulas aumenta el riesgo de contagio de COVID-19.

Actualmente Manizales tiene sólo 37 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, y la ocupación de las UCI supera el 80%.

Escuche el audio del decano aquí: