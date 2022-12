Polémica por presunto apoyo de Alcaldía de Santa Marta a precandidato

Una polémica se ha desatado en Santa Marta por cuenta de dos fotografías en que aparece Elisa Villarroel, esposa del alcalde de esa ciudad, encabezando un grupo significativo de ciudadanos en la Registraduría que respalda la candidatura de Rafael Martínez quien durante la administración actual de Carlos Caicedo ha ocupado varios cargos, entre ellos director de tránsito y secretario de gobierno, y que ahora representa el denominado movimiento Fuerza Ciudadana.



Martínez y Villarroel aparecen en la imagen firmando un documento que busca avalar la candidatura del primero con firmas.



Sin embargo, este no sería el único hecho que revela el favorecimiento de la actual administración al candidato Martínez, pues revisando la cuenta de Twitter del candidato se pueden apreciar fotografías en que aparece haciendo campaña con un grupo de personas que portan camisetas y otros elementos publicitarios de la estrategia Playa Twitter, un programa de la Alcaldía de la ciudad para la limpieza de playas.



Hay opiniones divididas entre los juristas por la presencia de la primera dama durante esta inscripción de firmas; algunos consideran que esto se constituye en una falta disciplinaria mientras otros señalan que en su condición de ciudadana puede participar en política.