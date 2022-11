Policía ya tiene pistas sobre autor de asesinato de revisor fiscal de Saludcoop

Óscar Pinzón, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que algunas entrevistas realizadas a guardas de seguridad den cuenta de la presencia de un joven que, la noche de los hechos, aparentemente estuvo en el apartamento de la víctima.



“Lo que nos dicen los guardas que estaban de turno es que, como a las 4:00 de la mañana, salió una persona joven diciendo que su tío había quedado arriba. Esta situación causó sospecha entre el personal de vigilancia”, dijo.



Agregó que inmediatamente subieron al apartamento y al notar que no respondía llamaron al cuadrante.



Además, las autoridades revisan los videos de las cámaras de seguridad de los conjuntos del sector de La Macararena, donde ocurrió el asesinato.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Está cerrada a esta hora la vía entre Fresno y Manizales por un derrumbe.



-Los taxistas de Bogotá están convocando a una caravana nacional de conductores, para protestar por el funcionamiento de Uber y su insistencia de permanecer en el país.



-En Venezuela el presidente Nicolás Maduro culpó a paramilitares colombianos de la desaparición de 28 mineros en el estado Bolívar.



-Varios congresistas y gobernadores le enviarán este miércoles una carta al papa Francisco para que se convierta en mediador para que se inicie un proceso de paz entre el gobierno y el ELN.



-El concesionario de la Ruta del Sol, Sector 2, en el cual está participando la firma Odebrecht, informó que el proyecto no se verá afectado por las dificultades jurídicas por las que está atravesando el ex presidente de la empresa de construcción Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años de cárcel en Brasil por corrupción.



-218 barrios de la zona centro y sur de Villavicencio no tendrán agua este jueves a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche por labores de mantenimiento de un tubo principal, el cual presenta fuga y será reparado por la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad.



-Sigue siendo incierta la agenda de los integrantes de los Rolling Stones quienes están desde este martes en la capital del país.



-En las últimas horas, Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga de Harry Potter, confirmó que también está en la capital del país en plan de turismo, aunque también se supo que podría estar visitando locaciones para una película que se grabará en nuestro país.



-Paul McCartney y Ringo Starr rindieron homenaje al productor británico George Martin, que ayudó a definir el sonido de los Beatles hasta ser conocido como 'el quinto Beatle', y cuya muerte a los 90 años se conoció este miércoles.



-El expresidente de la FIFA Joseph Blatter dijo que está "muy sorprendido" por los registros de las autoridades francesas en la sede de la Federación Francesa de Fútbol buscando una conexión con la investigación que realiza en su contra la justicia suiza.



-El Gobierno de EEUU, a través del Vicepresidente Joe Biden, anunció que tomará medidas contra Irán, si comprueba que realizó pruebas con misiles balísticos de largo alcance.



-Los conflictos y las sequías e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño han obligado a más de 30 países en el mundo a depender actualmente de la ayuda alimentaria externa, reveló hoy un informe de las Naciones Unidas.



-El Gobierno de Rusia señaló que el control antidopaje positivo de la antigua número 1 del tenis María Sharapova, en el Abierto de Australia, es un caso aislado y advirtió que no refleja una práctica generalizada en el deporte de ese país.



-El conservador Marcelo Rebelo de Sousa inició su mandato como presidente de Portugal con un discurso en el que prometió que será "un guardián permanente de la Constitución y de sus valores".



-Empresarios del Valle acogieron el llamado del Gobierno Nacional para el ahorro de energía.



-Con 17 votos a favor y tan solo tres en contra, el Concejo de Medellín aprobó la apelación interpuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, para aprobar la enajenación de acciones de EPM en Isagén.