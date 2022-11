"Policías, no sean criminales como el que mató a mi hija": Roberto Bastidas

y con grado tres de alcohol, embistiera el taxi en el que iban Bastidas y su compañera Ana Torres, pidió a la Policía claridad sobre este incidente y que "no sean igual de criminales como el que mató a mi hija".

“Es inconcebible que después del accidente no hagan levantamiento de cargos” dijo el padre de la ingeniera de sistemas de 26 años, quien falleció en el hospital al que fue llevada tras el impactante choque.

El señor Bastidas contó que habló con su hija horas antes del accidente y le cuestionó por permanecer hasta altas horas de la noche trabajando en el banco en donde esperaba un ascenso.

“Tuve un presentimiento muy grande porque no me contestaba el celular, me fui al banco e hice el mismo recorrido. Luego me enteré que Diana había sufrido un accidente”, dijo el padre, quien suplica por justicia.