Político británico, pillado inhalando cocaína con prostitutas

El británico John Sewel, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, dimitió de su cargo y está siendo investigado después hacerse público en un vídeo en el que se le ve esnifando cocaína con un billete de cinco libras acompañado de varias prostitutas.



Lord Sewel, que fue aliado del antiguo primer ministro Tony Blair, ha presentado su dimisión después de que el diario "The Sun" difundiera este domingo la filmación, y se enfrentará ahora a una investigación policial por los hechos (Lea también: Político fue al baño y olvidó apagar el micrófono y los detalles se oyeron en TV ).



El político escocés, de 69 años, antiguo ministro de Agricultura en el Gobierno laborista de Tony Blair, aparece en el vídeo diciéndole a las prostitutas que quería que le llevaran "por el mal camino".



Además, Sewel, en la grabación, comenta a las mujeres, que cobraron 200 libras (282 euros), que le hubiera gustado "traer a una joven asiática".



"Podríamos haber traído a una joven asiática para esta noche. Cuando voy en el metro me parecen delgadas y atractivas. Parecen que son inocentes, pero sé que son putas", asegura el escocés (Lea también: Denuncian a polémico concejal de Piedecuesta por presunta venta de carne ilegal ).



La presidenta de la Cámara de los Lores, la baronesa Frances D'Souza, ha calificado de "inaceptable e impactante" la noticia y ha afirmado que remitirá el caso a la Policía Metropolitana (MET).



"La Cámara de los Lores seguirá manteniendo sus estándares de vida pública y no se tolerará que estos se abandonen. Estas acusaciones tan sumamente graves serán remitidas al comisario de la Cámara de los Lores y a la Policía Metropolitana para que sean investigadas con urgencia", señaló D'Souza (Lea también: Concejal borracho baila con hombres armados ).



El rotativo "The Sun" asegura que la grabación se ha realizado en el apartamento que tiene Sewel, casado y con cuatro hijos, en Dolphin Square, en el barrio de Westminster, cerca de la sede de la Cámara de los Lores.



EFE