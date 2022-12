Por orden judicial, Uribe se retractó y pidió perdón a madres de Soacha

El expresidente Álvaro Uribe pidió perdón a las madres de Soacha por el trino, de hace casi dos años, en el que aseguraba que los jóvenes víctimas de falsos positivos estaban involucrados en actos criminales.

"Acepto retractarme del mensaje de Twitter del 25 de junio de 2015 y de las palabras que lo antecedieron y que mencioné como presidente de la República”, dijo.

“Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuche", añadió.

Por su parte, el abogado representante de las víctimas, Luis Guillermo Pérez, manifestó satisfacción en nombre de las mujeres. Sin embargo, afirmó que el perdón no es suficiente y que ellas continúan buscando justicia.

Uribe no quiso responder por qué incurrió en el error de publicar dicho trino.

Este es el texto completo de la retractación:

Retractación en aras de la conciliación del tweet que publiqué el 25 de Junio de 2015 y que dice: “En reunión con las Madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.

Acepto retractarme del mensaje de Twitter de 25 de Junio de 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que este tweet ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché.

Además, acepto la solicitud de las señoras Madres de Soacha de mencionar expresamente los nombres de sus hijos asesinados, todo con el propósito de respetar su memoria, entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental. A continuación se mencionan los respectivos nombres: Fair Leonardo Porras Bernal, Jaime Estiven Valencia Sanabria, Omar Leonardo Triana Carmona, Oscar Alexander Morales Tejada, y los demás que hubieren sido víctimas de las mismas circunstancias.

Repito, mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tweet, nunca han tenido la intención de promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de Lesa Humanidad. Como lo dije en calidad de Presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la Fuerza Pública, del Gobierno o civiles.

Pido perdón a las Madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma Sanabria López, Lucero Carmona Martínez y María Doris Tejada Castañeda, y demás madres no querellantes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa o dolor.

Bogotá, 19 de Mayo de 2017