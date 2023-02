¿Por qué salieron tantos colombianos del país en 2022? Esto respondió Migración Colombia

Preocupación en el Gobierno nacional y en diferentes entidades del Estado ante el aumento de colombianos que desean salir del país, pues, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), tan solo en el 2022, el país vivió una cifra histórica de las personas que se fueron: más de 500.000 ciudadanos salieron a otro país.

No obstante, este lunes, 20 de febrero, Migración Colombia explicó más a detalle sobre este tema, que, según ellos, las razones por las cuales se registraron tantas salidas del país fueron otras.

El Cerac insiste en que la mayoría de colombianos que deciden emigrar lo hacen con el fin de cumplir sus metas en el 2023 y ven mayores posibilidades en países como México, Chile y Estados Unidos. Sin embargo, Migración Colombia entregó un balance de cifras sobre las personas que salieron del país en 2022 e indicó que, en su mayoría, se dieron por turismo.

Según el reporte de Migración Colombia, el 87 % de los colombianos que salieron del país, en 2022, lo hicieron por turismo (62.5 %) y porque residen en el exterior (24.3 %). Por ende, según la entidad, la tendencia de salidas definitivas del país se sigue manteniendo similar a la de los últimos años.

“No hay ningún registro específico que permita afirmar que esas personas no van a regresar al país (…) Es decir, un ciudadano puede efectuar varios viajes en un solo periodo y esto genera un registro diferente cada vez que este lo realice, independientemente del motivo”, aseguró el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.

El director indicó que una persona puede generar varios viajes en un solo año y estos se registran como independientes; es decir, que el reporte acumula el total de salidas y no de personas; según él, estos movimientos aéreos no significan que todo el total no vaya a regresar el país, y lo tildó como algo “incorrecto y especulativo”.

