¿Por qué se encarecen los créditos de Icetex?

El director del Icetex, Andrés Vázquez, se defendió, en BLU Radio, de las acusaciones de deudores de créditos en la institución, quienes aseguran que han pagado hasta dos veces el dinero que les prestaron para estudiar, pero que aún siguen con la deuda intacta.



Vázquez aseguró que la tasa de mora de los créditos del Icetex no es la misma que usa cualquier banco comercial y explicó que los créditos indexados a la inflación, al final, se terminan pagando 1.69 veces y no dos ni tres.



“La tasa es IPC (inflación). Es decir, hoy los créditos están a 5,75 en términos anuales. Lo primero que hay entender es que se trata de un crédito de largo plazo. No se puede hacer la relación sencilla de afirmar que: ‘me prestaron 30 millones, pague 30 y debo 30’. No es así porque eso depende de la estructura de amortización y en qué momento está. No son ni dos ni tres ni cuatro veces”, explicó.



Le puede interesar: El Icetex sigue cobrando intereses sobre intereses: manifestantes.



Agregó que los costos de los créditos se encarecen solamente cuando los estudiantes dejan de pagar las cuotas.



“La tasa de mora del Icetex no es la misma que utiliza cualquier banco comercial porque el objetivo fundamental del Icetex no es cargas de intereses, sino buscar fórmulas de arreglo. Puedo comprobar, cédula por cédula, que un joven paga dos, tres y hasta cuatro veces el valor del crédito solo cuando entra en mora. En condiciones normales, el crédito no se paga tantas veces”, dijo.



El funcionario explicó que existen tres posibilidades para que un deudor entre en mora: “La primera, que no consiga trabajo, la segunda, que consiga un trabajo que no sea bien remunerado y, la tercera, que teniendo trabajo el ingreso no le alcance”.



Agregó que desde agosto 2015 se han realizado 8 jornadas de “normalización” en las que se han beneficiado unas 11 mil personas que tenían problemas con créditos.



Finalmente, Vázquez dijo que las utilidades del Icetex se “reconvierten” para generar nuevas oportunidades de crédito para personas que no tienen capacidad de endeudamiento.



“Es un modelo que es solidario en la medida en que el recaudo permite distribuir nuevas oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación superior”, puntualizó.



