Premios al ahorro y multas al derroche: así impactará la nueva tarifa de energía a los hogares

A partir de hoy entra en vigencia la Resolución 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una medida diseñada para incentivar el ahorro de energía y sancionar el derroche en Colombia.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), explicó en diálogo con Mañanas Blu los alcances de esta normativa que define como un esquema de "zanahoria y garrote".

La iniciativa busca frenar la aceleración en la demanda eléctrica nacional, que para el mes de julio registró un crecimiento anual cercano al 6.5%.

¿Cómo funciona el sistema de premios y castigos?

La meta de consumo de cada usuario no se establecerá bajo un estándar general para toda la población, sino a partir de su propio comportamiento histórico. El promedio del consumo individual de los últimos 12 meses será el punto de referencia.



Castañeda detalló las reglas de juego: "Si yo me porto bien, si yo ahorro, si yo eh trato de hacer un esfuerzo y disminuyo frente a un promedio de consumo de los últimos 12 meses, más de un 10%, ahí comienzo a ver los beneficios". En este escenario positivo, al usuario se le reconocerá un pago por cada kilovatio ahorrado a partir de ese límite hacia abajo.

Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

En contraste, quienes excedan su consumo habitual recibirán una penalización económica. Si un hogar consume más del 10% por encima de su promedio de 12 meses, se le cobrará un kilovatio mucho más costoso, el cual oscilará entre un 10% y un 20% más alto.

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Castañeda ejemplificó que si el promedio histórico de un hogar es de 200 kilovatios, el límite permitido antes del recargo sería de 240 kilovatios. "Si consumiste 240 o 241, pues cada kilowtio por encima de esos 240 te va a costar un x%... Y hacia abajo es exactamente lo mismo".

Fases de aplicación y particularidades regionales

El presidente de Andeg aclaró que la medida tendrá una transición inicial para que los usuarios se adapten. El mes de septiembre funcionará como una fase de prueba, por lo que "lo que hagamos durante este mes no se va a ver en la factura que paguemos en octubre". Los resultados reales de ahorro o derroche comenzarán a medirse en octubre y se reflejarán formalmente en la facturación del mes de noviembre.

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Frente a las diferencias climáticas de Colombia, donde regiones costeras o cálidas como el Caribe, el Valle del Magdalena o el Pacífico registran temperaturas superiores a los 30 o 35 grados y requieren mayor refrigeración , el dirigente gremial enfatizó que la norma es equitativa porque se ajusta al historial de cada consumidor. "Como te estás midiendo es frente al promedio de tu propio consumo en los 12 meses anteriores, pues tú eres el que estás fijándote la meta".

Sectores e instituciones excluidas de la medida

La resolución de la CREG contempla excepciones importantes para proteger a poblaciones vulnerables y sectores clave del desarrollo económico. En primer lugar, los municipios que se encuentren afectados por el terremoto estarán totalmente exentos tanto de las penalizaciones como de los incentivos: "La excepción precisamente es esa. Los municipios afectados por por el terremoto no tienen ese ni el incentivo ni el garrote".

Asimismo, la regulación aplica exclusivamente para el segmento regulado, que incluye a los hogares de estratos 1 al 6, pequeños comercios y pequeñas industrias.

La gran industria (como Cerro Matoso) queda excluida porque contrata su energía directamente con los generadores. Según Castañeda, "a ellos no se le está poniendo esa meta ni de penalización ni de ahorro", ya que no tendría sentido penalizar a una empresa por consumir más energía para elevar su producción.

De igual forma, quedan excluidos del esquema los hospitales, colegios y demás instituciones con funciones sociales prioritarias.

Finalmente, como recomendación para lograr el ahorro en los hogares, Castañeda sugirió prácticas cotidianas como encender únicamente las luces de los espacios habitados, desconectar electrodomésticos que mantengan testigos de luz encendidos en multitomas y realizar lavados de ropa únicamente con carga máxima.

Escuche aquí la entrevista: