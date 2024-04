Preocupación por caso de explotación sexual en Medellín: Mañanas Blu, 1 de abril de 2024

Este lunes, 1 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en Mañanas Blu sobre los casos de explotación sexual por parte de extranjeros, donde se refirió al reciente caso de un extranjero que fue sorprendido ingresando a un hotel con dos menores de edad.

"Creo que aquí se tienen que aplicar medidas mucho más fuertes contra todos estos establecimientos que se prestan o que omiten tener controles para el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Más allá de cierres temporales, aquí tiene que evaluarse la posibilidad de extinción de dominio”, señaló Federico Gutiérrez en Mañanas Blu.

Por otro lado, también se contó con la intervención del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien se refirió al ahorro de energía que empezar a realizar, así como las medidas se deben implementar para aportar en un ahorro urgente.

“El llamado a la industria, a las empresas, al sector público y la ciudadanía es que nos ayuden en este periodo sensible a cuidar mucho el agua y la energía, para no tener ninguna situación de riesgo; no nos podemos relajar”, señaló el ministro Andrés Camacho.

Además, también se tocó el tema sobre el pronunciamiento de la Segunda Marquetalia, donde aseguraron que 'Iván Márquez' estaría en los diálogos de paz con el Gobierno Petro.

El comandante subversivo asegura que en Colombia no se puede tramitar ninguna iniciativa legislativa que tenga como objetivo poner punto final porque está seguro que todos los grupos incluido el frente Alfonso Cano del bloque occidental de las disidencias Farc han cometido cosas que se tienen investigar por una justicia que no sea la JEP.