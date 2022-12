Presentan primera denuncia penal por robo masivo en TransMilenio

Una joven que fue víctima el lunes en la noche de un robo masivo en la estación de TransMilenio Alcalá, ubicada en la Autopista Norte con Calle 142, cuando seis hombres intimidaron con armas blancas a sus víctimas, radicó la primera denuncia penal ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

“Yo iba en un TransMilenio y se subieron unos ladrones. Cinco, tres se quedaron en las puertas, no dejaron ingresar a nadie al articulado y a mí me robaron el celular. Es a la misma hora, fue en la misma estación y la descripción de las personas es la misma. Los que yo vi eran altos, morenos, jóvenes, de 1.70 (metros de altura). Los dos que me atacaron me hicieron puntadas en las manos, me tiraron al piso, ninguno de los dos que está en el retrato hablado”, relató.

La joven está incapacitada por cuenta de las heridas. La Policía ofreció hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables.