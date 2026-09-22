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Presidencia informa que proceso quirúrgico al padre del presidente culminó satisfactoriamente

Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente, fue sometido a una cirugía este lunes en Bogotá.

El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado de su padre, Abelardo De La Espriella Juris, y su madre, María Eugenia Otero.
El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado de su padre, Abelardo De La Espriella Juris, y su madre, María Eugenia Otero. Foto redes sociales.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Desde la Presidencia de la República informaron que la cirugía a la cual fue sometido el padre del presidente Abelardo De La Espriella culminó satisfactoriamente. Este proceso se realizó este lunes en la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá.

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"Nos permitimos informar que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido el día de ayer, culminó satisfactoriamente y que se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico", señalaron desde la Presidencia.

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En el mismo sentido el presidente agradeció los mensajes de afecto recibidos durante las últimas horas. "El Presidente de la República Abelardo De La Espriella agradece profundamente las numerosas manifestaciones de afecto, solidaridad y buenos deseos recibidas con motivo del estado de salud de su padre", agregan desde el gobierno.

Es importante recordar que el mismo Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente, informó que iba a ser sometido a esta cirugía, lo hizo por medio de las redes sociales. "Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto, ruego a mis seguidores que oren por mí", decía el mensaje publicado por el padre del presidente.

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