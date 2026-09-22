"No hubo acción rápida": rescatista sobre emergencia en Villa de Leyva

El avance de las llamas en el departamento de Boyacá mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro. Las emergencias avanzan hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y el municipio de Chíquiza, afectando áreas de bosque nativo primario y comunidades campesinas de la región.

En entrevista con Mañanas Blu, Javier de la Cuadra, rescatista y voluntario en la zona de las conflagraciones, cuestionó la oportunidad con la que las autoridades reaccionaron para atender el fuego que se originó cerca del casco urbano de Villa de Leyva.

"No hubo acción rápida. Ya cual sea la causa, no hubo acción rápida", afirmó De la Cuadra, quien agregó que si el apoyo de helicópteros hubiese llegado entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. de ese mismo día, la situación actual sería "mucho menos complicada".

El rescatista comparó la atención de este desastre con otros eventos del país. "Lo mismo pasó en el Tolima, la acción rápida aérea fue muy lenta", sostuvo. Según su relato, los helicópteros arribaron a la zona el domingo, cuando el fuego ya se había propagado hacia la parte alta de la montaña.



Foco de incendio forestal activo en una ladera montañosa que afecta al municipio de Villa de Leyva, con presencia de humo y llamas. Fotografía cedida por la Defensa Civil Colombiana. Foto: EFE/ Carlos Amaya/ Defensa Civil Colombiana

Sobre el estado actual de los frentes de fuego, De la Cuadra advirtió que dos focos de gran magnitud amenazan con unirse en las cumbres. Mientras uno avanza por el municipio de Chíquiza, el otro impacta de forma directa el Santuario de Iguaque, un ecosistema estratégico de bosque nativo.

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El voluntario explicó que la situación operacional es difícil por las condiciones topográficas del terreno, las cuales complican las labores del personal en tierra. "Ayer un bombero quedó atrapado, tocó rescatarlo. Es una zona de riesgo", detalló el socorrista.

A estas dificultades geográficas se suman las condiciones meteorológicas del sector, caracterizadas por fuertes ráfagas. En la plaza central de Villa de Leyva se registra caída permanente de ceniza y se divisa la columna de humo en la montaña. "En la medida que va entrando el día, y sobre todo al atardecer, 3, 4 de la tarde, el viento pues ya hace lo suyo", señaló.

Frente a la respuesta del Estado, De la Cuadra hizo un llamado directo al Gobierno nacional para fortalecer la capacidad logística en esta clase de emergencias forestales mediante más unidades aéreas o cooperación internacional.

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"Se necesitan más, en este momento se necesita más fuerza aérea disponible con capacidad de apagar incendios", concluyó. De igual forma, resaltó que "en los incendios forestales los primeros que trabajan siempre son los campesinos", por lo que valoró la articulación comunitaria que se ha generado para intentar contener la conflagración.