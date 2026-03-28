En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidencia publicó hoja de vida de Cielo Rusinque pese a decisión del Consejo de Estado

Presidencia publicó hoja de vida de Cielo Rusinque pese a decisión del Consejo de Estado

La salida de Cielo Rusinque y la publicación de su hoja de vida reavivan la polémica sobre quién asumirá la Superindustria en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad