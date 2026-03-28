Presidencia publicó hoja de vida de Cielo Rusinque pese a decisión del Consejo de Estado

El pasado 26 de marzo se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque al cargo de superintendente de Industria y Comercio.

La renuncia había sido presentada el 19 de marzo, mismo día en el que se reveló la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento al considerar que no cumplía los requisitos necesarios para el cargo, ya que sus estudios en Francia no han sido convalidados en Colombia.

Debido a ello, el primer mandatario habría nombrado a Diego Andrés Solano Osorio como encargado de la entidad; de hecho, Solano ha fungido como la mano derecha de Rusinque.



Presidencia publicó hoja de vida de Rusinque

Atención: La Presidencia de la República publica la hoja de vida de @cielo_rusinque para ocupar nuevamente el cargo de @sicsuper tras la decisión del @consejodeestado de anular su nombramiento. pic.twitter.com/v8M1sTb19w — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 28, 2026

Pese a ello, recientemente se ha confirmado que desde la Presidencia de la República se publicó nuevamente la hoja de vida de Cielo Rusinque para ocupar otra vez el cargo de superintendente de Industria y Comercio.



Una polémica decisión, pues el Consejo de Estado habría anulado su nombramiento, lo que ha generado incertidumbre sobre quién realmente tomará el cargo, especialmente tras la falta de la convalidación de los estudios en Francia de Rusinque.



¿Quién es Diego Andrés Solano?, la ‘mano derecha’ de Rusinque

De acuerdo con lo confirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien habría quedado como reemplazo de Rusinque sería Diego Andrés Solano, abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la misma institución y magíster en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston.

Sin embargo, con la publicación nuevamente de la hoja de vida de Rusinque, sería Cielo quien retomaría el cargo; y es que vale recordar que ella sigue siendo una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, acompañándolo en tarima de presentación de un informe de los impactos positivos de la política económica del Gobierno nacional.