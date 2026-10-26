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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella designa al coronel (r) Plazas Vega como embajador en Perú

Presidente De La Espriella designa al coronel (r) Plazas Vega como embajador en Perú

En un principio, Thania Vega, esposa del coronel en retiro Plazas Vega, había sido nombrada en ese cargo.

Coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el presidente Abelardo De La Espriella.
Coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el presidente Abelardo De La Espriella. Fotos Blu Radio y Presidencia de Colombia.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega fue designado por el presidente Abelardo De La Espriella como embajador en Perú. En un principio, el Gobierno había pedido al Gobierno peruano el beneplácito para Thania Vega, esposa del coronel Plazas Vega y excongresista del Centro Democrático.

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Es importante recordar que, el pasado mes de septiembre, el coronel en retiro Plazas Vega fue absuelto en el juicio civil que enfrentó ante un tribunal federal de Miami, por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

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Es importante recordar que Thania Vega ya había recibido el beneplácito por parte del Gobierno peruano para posesionarse como embajadora. Sin embargo, en las últimas horas, el Gobierno decidió nominar como embajador a Plazas Vega.

Durante el juicio, el pasado mes de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella le pidió a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Estados Unidos acompañar al coronel (r) Plazas Vega en ese proceso.

"El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país. Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo", dijo en su momento De La Espriella.

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