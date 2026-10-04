Presidente De La Espriella reporta capturas, incautaciones y operativos en cuatro regiones

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance de varias operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra estructuras criminales en Huila, Norte de Santander, Atlántico y La Guajira.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó sobre la captura de alias ‘Camilo’ en Ibagué, quien, según su reporte, sería explosivista y sicario del frente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las FARC.

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De acuerdo con De La Espriella, el hombre era requerido por los delitos de homicidio y porte de armas y es investigado por su posible participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, contra una patrulla del Ejército. Ese ataque dejó dos militares muertos y 16 heridos.

El presidente aseguró que esta estructura tendría presencia en municipios como Algeciras, Hobo y Campoalegre, donde estaría relacionada con actividades de extorsión y otros hechos criminales.



Otro de los resultados reportados por el mandatario ocurrió en Sardinata, Norte de Santander. Según De La Espriella, una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial permitió ubicar un depósito ilegal atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El material encontrado, de acuerdo con el reporte presidencial, estaría compuesto por aproximadamente una tonelada de explosivos y 100 granadas artesanales acondicionadas para ser utilizadas en ataques con drones y plataformas de lanzamiento.

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De La Espriella aseguró que el arsenal pertenecería a la comisión de alias ‘Iván’, señalado como tercer cabecilla de esa estructura, y que sería utilizado para acciones contra integrantes de la Fuerza Pública, población civil e infraestructura estatal.

Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia - Isaac Bechara

En Barranquilla y Puerto Colombia, entretanto, la Policía y la Fiscalía adelantaron la denominada Operación Cazador, que dejó la captura de Brayan Daniel Carrillo Miele, alias ‘Salchichón’, señalado por el Gobierno como principal cabecilla de Los Porteños. También fue capturado el segundo cabecilla de esa organización.

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Según el reporte entregado por el presidente, alias ‘Salchichón’ habría sido anteriormente cabecilla de zona del Clan del Golfo y es requerido por investigaciones relacionadas con homicidio, porte de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola Glock de 9 milímetros, 43 cartuchos, un proveedor para AK-47, un kit de conversión para pistola, ocho celulares, dinero en efectivo, cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estupefacientes y un motor fuera de borda.

En Riohacha y Maicao, La Guajira, las autoridades realizaron acciones conjuntas de control con participación de la Policía, el Ejército y Migración Colombia. De acuerdo con el balance del presidente, 23 extranjeros fueron expulsados del país, mientras que otros 260 fueron trasladados para procedimientos de verificación. Además, se impusieron 26 medidas correctivas y comparendos.