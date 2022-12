Presidente Duque descartó que piense en la reelección

El presidente Iván Duque descartó este viernes que dentro de sus proyecciones esté buscar la reelección como mandatario de Colombia.

"Este gobierno no tiene la reelección enfrente, por eso no me preocupa ningún tipo de agresión política, a mí lo que me interesa es trabajar por este país y generar resultados", señaló el mandatario.

Las declaraciones de Duque se dan después de la polémica generada por la petición de consulta que hizo Colombia sobre la reelección indefinida de mandatarios en Latinoamericana.

"De aquí al 7 de agosto de 2022 seguiremos trabajando con toda la energía para que este país apueste al crecimiento con equidad pensando en el siglo XXI", agregó Duque.

Las palabras del presidente se dieron desde el suroccidente del país, donde cumplió agenda de Gobierno en Cauca y Valle del Cauca.

