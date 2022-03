Prestamistas 'Gota a gota' en Ibagué cobran a quien viva en la casa, aunque no sean los deudores

En Ibagué , Tolima, a los prestamistas o ‘Paga Diario’ no les importa quién firme las tarjetas, o quién deba el dinero porque, al parecer, le cobran a quien este viviendo en la casa donde hicieron 'negocio'.

Un habitante de la capital tolimense asegura que 15 de estos prestamistas están amenazando a su familia por varias deudas que ascienden a nueve millones de pesos, deuda que, dice, dejó una señora que vivió en la misma casa y hoy se encuentra en un pabellón de psiquiatría, luego que intentara quitarse la vida, agobiada precisamente por las deudas.

“Ella, la señora, tiene deudas con más de 10 o 15 'Gota a Gota', a cada santo le debe una vela, sabemos que ella no trabaja, y se llenó de deudas porque es madre cabeza de familia, y de alguna forma debe darle de comer su hijo, porque tenemos entendido que el padre del menor de edad solo le pasa como 100.000 pesos mensuales, y eso cuando tiene”, a BLU Radio el denunciante quien por seguridad solicito la reserva de su nombre.

“Ella intentó quitarse la vida, en ese momento llamamos a la Policía, y la apoyaron con una psicóloga, y la dejaron por psiquiatría en uno de los pabellones que trabaja esos temas en Ibagué, ya lleva más de 20 días por allá”, apuntó el relator.

Según la versión de este joven, desempleado, la deuda de la señora asciende a mas de nueve millones de pesos, cantidad de dinero que le están cobrando a ellos, por el simple hecho de vivir en la misma casa, donde vivía la deudora original.

“Los 'Gota a Gota' nos amenazan de muerte, que nos van a pegar un tiro, uno de ellos me grabó el rostro y me dijo que le quedaba muy fácil mandarme a matar, ya nos han pintado las paredes con mensajes, pasan motos en la madrugada y rompen los vidrios, nos han pegado 'stickers' de Pablo Escobar diciendo que paguemos la plata, quien puede vivir con esta zozobra”, agregó el joven en medio de lágrimas.

Es de resaltar que entre el amenazado y la deudora no hay relación directa, y asegura que las autoridades no lo ponen cuidado: “Ni la Fiscalía, ni la Policía, ni Gaula me han puesto cuidado, he ido a todas esas partes y todos coinciden en decirme, que no es competencia de ellos”, asegura.

En esta vivienda de Ibagué, la tensión que viven es constante, porque no saben quién llegará a cobrar un dinero que ellos no deben, como lo aseguran sus habitantes.