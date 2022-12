Prima decisión jurídica de Consejo de Estado sobre renuncia de Ordóñez: Lizcano

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se refirió a la confusión que se ha generado por la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez y la notificación del Consejo de Estado sobre la nulidad de la reelección del jefe del ministerio público.



Las dudas se generan sobre qué debe prevalecer: la renuncia de Ordóñez, que llegó primero al Senado, o la notificación del Consejo de Estado que llegó, según Lizcano, minutos después a sus manos.



“A las 3 o 4 de la tarde nos llegó al carta del procurador renunciando y a los pocos minutos llego una carta del Consejo de Estado diciendo que ya había sido notificado de la anulación de su reelección (…) No se aceptaré la renuncia del procurador porque cuando ya se ha anulado no hay sobre qué aceptar una renuncia”, indicó Lizcano.



El presidente del Senado indicó que se creó una subcomisión liderada por Juan Manuel Galán para que se presente un informe sobre qué decisión debe tener prioridad en la práctica.



Lizcano aseguró que no se deben caer en los tecnicismos y que Ordóñez fue notificado públicamente, además, recordó que el proceso que terminó anulando su reelección se demoró por cuenta de las recusaciones que el mismo Ordóñez interpuso a los magistrados del Consejo de Estado.