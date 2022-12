Prince había sido tratado por sobredosis 6 días antes de su muerte: TMZ

TMZ afirma que una sobredosis llevó a Prince a una sala de hospital del estado de Illinois el pasado día 15, cuando el avión privado del artista tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la localidad de Moline, en Illinois (EEUU). (Vea también: La impresionante reacción de un profesor tras enterarse de la muerte de Prince )

El aterrizaje de emergencia se produjo horas después de que Prince diera un concierto en Atlanta y, entonces, fuentes de su entorno indicaron que el artista sufría un episodio de gripe, circunstancia por la que también tuvo que cancelar dos conciertos de su gira "Piano and a Microphone".

Según el portal TMZ, que cita a numerosas fuentes anónimas, Prince fue ingresado de urgencia en un hospital y los médicos le administraron una "inyección salvadora", suministrada habitualmente para contrarrestar los efectos de los opiáceos.

De acuerdo con TMZ, los médicos aconsejaron permanecer en el hospital durante 24 horas a Prince, de cuya muerte se desconoce, por el momento, la causa.

En esas circunstancias, los representantes del artista pidieron una habitación privada para Prince y, como no había ninguna disponible en ese momento, decidieron marcharse.

De esta forma, siempre según TMZ, el cantante salió del hospital tres horas después de su llegada y volvió a su residencia de la localidad de Chanhassen (Mineápolis), en donde fue declarado muerto ayer a las 10.07 hora local.

La autopsia al cuerpo del artista, figura indiscutible del pop y renovador de la música negra, se llevará a cabo hoy, según informó el periódico Star Tribune de Mineápolis.

Considerado como uno de los músicos más innovadores de su era, Prince contaba con éxitos mundiales como "Little Red Corvette", "Let's Go Crazy" y "When Doves Cry". (Vea También: Prince y su ‘top 10’ de éxitos musicales para recordarlo )

El artista irrumpió en la escena musical a finales de la década de 1970 y alcanzó el éxito en la década posterior gracias a álbumes eternos como "Purple Rain" y "Sign o' the Times".