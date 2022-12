Prince y su ‘top 10’ de éxitos musicales para recordarlo

El cantante, compositor, arreglista e instrumentalista era considerado como uno de los músicos más innovadores de su era y contaba con éxitos mundiales.

El artista, nacido en Minneapolis, irrumpió en la escena musical en la década de 1970 y alcanzó el éxito una década después con álbumes eternos como "1999" o "Purple Rain".

Prince retiró en 2015 su música de todas los programas o páginas de escucha en internet, para centrarse en Tidal, la plataforma creada por las estrellas de la música como respuesta a lo que consideran una devaluación de su música en la red. Por esta razón, es tan difícil encontrar sus temas n la red.

Repase aquí sus 10 canciones más exitosas, según Billboard

10 "Sign 'O' The Times" Prince

9 "The Most Beautiful Girl In The World" Prince

8 "Purple Rain" Prince and the Revolution

7 "U Got The Look" Prince

6 "Raspberry Beret" Prince and the Revolution

5 "Batdance" (from "Batman") Prince

4 "Cream" Prince and the N.P.G.

3 "Let's Go Crazy" Prince and the Revolution

2 "Kiss" Prince and the Revolution

1 "When Doves Cry" Prince and the Revolution