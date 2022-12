Proceso de paz es un pacto de impunidad: estadounidense secuestrado por Farc

Keith Stansell, uno de los tres norteamericanos secuestrados por cinco años por las Farc, hecho por el cual se condenó a 27 años de prisión al guerrillero de las alias Sebastián o 'LJ', dijo en BLU Radio que finalmente se hizo justicia y expresó que el actual proceso de paz es un pacto de impunidad. (Vea además: Santos confesó que ha contemplado “tirar la toalla” durante el proceso de paz )



"Estoy contento por la condena, pero ojalá haya más. A ustedes colombianos les digo que el proceso de paz es un proceso de impunidad. Colombia va entregar la patria a esos bandidos. ¿Qué han hecho de bueno por el pueblo?", expresó.



En ese sentido, dijo que, contrario a lo que sucedía durante el mandato de Álvaro Uribe, la guerrilla ha aprovechado estos tres últimos años para “organizar los contactos con el exterior y sus finanzas”.



Agregó que apoya un proceso de paz en el que haya justicia, pero este no puede convertirse en una oportunidad para que responsables de graves delitos no paguen por sus culpas.



El juez Royce C. Lamberth, de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, decidió imponer al exguerrillero, extraditado a EE.UU. en noviembre de 2014, al encontrarlo culpable de los secuestros y del delito de terrorismo por su pertenencia a la guerrilla.