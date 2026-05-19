Procurador solicito a Petro: “Contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad"

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, exhortó al presidente Gustavo Petro para que contribuya a mantener un ambiente de tranquilidad, teniendo en cuenta que faltan menos de dos semanas para las elecciones del próximo 31 de mayo. Además, Eljach le recordó al jefe de Estado las normas que prohíben la indebida participación en política por parte de los servidores públicos.

“Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, dijo el procurador.

Asimismo, Gregorio Eljach señaló que el presidente, en su condición de jefe de Estado, debe dar ejemplo de respeto a la ley y a las garantías democráticas. “El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público; al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.

Además, el procurador advirtió que el órgano de control actuará con severidad a la hora de imponer una sanción disciplinaria, si es el caso, a los funcionarios públicos que participen indebidamente en política. Eljach aprovechó su llamado de atención a toda la sociedad, ad portas de la primera vuelta, para pedir respeto por las decisiones judiciales.



“Me dirijo a ustedes para llamar, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, al respeto de la independencia de los poderes y los órganos de control. Es un pilar fundamental de la democracia y sus decisiones deben ser acatadas a plenitud; sin embargo, pueden ser discutidas mediante los mecanismos legales”, aseveró el jefe del Ministerio Público.

