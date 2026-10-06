Procuraduría adopta medidas de ahorro de agua y energía en sus sedes por fenómeno de El Niño

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, impartió nuevas instrucciones para promover el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía eléctrica en las sedes de la entidad, tanto en el nivel central como territorial. Las medidas quedaron establecidas en la Circular 008 del 2 de octubre de 2026, mediante la cual la Procuraduría busca fortalecer su política de austeridad y reducir el consumo de servicios públicos.

“Vamos a seguir con la política de austeridad. Por eso emitimos la primera política pública para el manejo restringido de los servicios públicos, especialmente, de agua y energía eléctrica”, señaló Eljach.

Procuraduría General. Foto: Procuraduría General.

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Entre las disposiciones se encuentra la obligación de apagar las luces y los equipos eléctricos que no deban permanecer encendidos al finalizar la jornada laboral o cuando los espacios queden desocupados. También se plantea un uso adecuado de los sistemas de iluminación, climatización y los puntos de agua.

La circular contempla además el seguimiento periódico al consumo de los servicios, el reporte de fugas, daños o variaciones inusuales y la implementación y actualización del Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE). Eljach sostuvo que estas acciones buscan que la propia entidad de ejemplo frente a las recomendaciones de ahorro que se promueven en el país, especialmente ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.



El fenómeno de El Niño. Foto: EFE.

Las medidas deberán implementarse sin afectar la prestación de los servicios a la ciudadanía, la atención al público, las condiciones de salubridad, la accesibilidad ni la seguridad de las instalaciones. “El ejemplo empieza por casa y nuestros funcionarios deben poner la pauta”, afirmó el procurador.