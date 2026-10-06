Procuraduría adopta medidas de ahorro de agua y energía en sus sedes por fenómeno de El Niño

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, impartió nuevas instrucciones para promover el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía eléctrica en las sedes de la entidad, tanto en el nivel central como territorial. Las medidas quedaron establecidas en la Circular 008 del 2 de octubre de 2026, mediante la cual la Procuraduría busca fortalecer su política de austeridad y reducir el consumo de servicios públicos.
“Vamos a seguir con la política de austeridad. Por eso emitimos la primera política pública para el manejo restringido de los servicios públicos, especialmente, de agua y energía eléctrica”, señaló Eljach.
Publicidad
Entre las disposiciones se encuentra la obligación de apagar las luces y los equipos eléctricos que no deban permanecer encendidos al finalizar la jornada laboral o cuando los espacios queden desocupados. También se plantea un uso adecuado de los sistemas de iluminación, climatización y los puntos de agua.
La circular contempla además el seguimiento periódico al consumo de los servicios, el reporte de fugas, daños o variaciones inusuales y la implementación y actualización del Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE). Eljach sostuvo que estas acciones buscan que la propia entidad de ejemplo frente a las recomendaciones de ahorro que se promueven en el país, especialmente ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
Las medidas deberán implementarse sin afectar la prestación de los servicios a la ciudadanía, la atención al público, las condiciones de salubridad, la accesibilidad ni la seguridad de las instalaciones. “El ejemplo empieza por casa y nuestros funcionarios deben poner la pauta”, afirmó el procurador.