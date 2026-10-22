Procuraduría destituye e inhabilita por 15 años a dos expolicías por envío de cocaína a Providencia

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá hasta la isla de Providencia, en mayo de 2021, en un caso que generó gran atención pública.

De acuerdo con el fallo de primera instancia, los entonces uniformados se encargaron de embarcar el alcaloide en la aeronave privada, en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que el avión emprendiera su desplazamiento hacia la isla Providencia.

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La droga fue incautada por la Policía Nacional en el aeropuerto El Embrujo, que presta servicio a las islas de Providencia y Santa Catalina. El hallazgo de los 446 kilos de cocaína convirtió este episodio en un caso muy sonado por el uso de una aeronave privada para transportar el cargamento.

Narcotráfico Foto: referencia, Flow

La Procuraduría estableció que los dos exagentes participaron en el envío del estupefaciente y determinó que su conducta constituyó una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, que actuaron de manera intencional.



Por estos hechos, el Ministerio Público impuso a William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella la sanción de destitución e inhabilidad general de acuerdo con la decisión disciplinaria.

Sin embargo, el fallo es de primera instancia y fue apelado por los investigados, por lo que la decisión deberá ser revisada en la etapa correspondiente.