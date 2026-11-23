La Procuraduría abrió una indagación previa por presuntas irregularidades administrativas y financieras en Coosalud EPS, luego de que la Contraloría encontrara 16 hallazgos en una auditoría sobre el manejo de los recursos y la contratación de la entidad durante 2025.

Entre las situaciones que están bajo revisión se encuentran contratos que terminaron su ejecución, pero que no fueron formalmente cerrados. Según la auditoría, al 31 de diciembre de 2025 había 2.520 contratos pendientes de liquidación, por un valor de $3,49 billones, cuyas cuentas todavía necesitaban ser aclaradas.

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Otro de los hallazgos tiene que ver con anticipos, es decir, recursos que Coosalud entregó por adelantado a diferentes prestadores de servicios y que todavía no cuentan con los soportes necesarios para demostrar cómo fueron utilizados. La auditoría identificó cerca de $2,03 billones pendientes de legalización, correspondientes a distintas vigencias.

Dentro de ese monto, la Contraloría también encontró más de $48.359 millones entregados entre 2017 y 2022. Sobre estos recursos advirtió un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro, lo que significa que podría vencerse el plazo legal para exigir su devolución o aclaración.



A esto se suma otro hallazgo relacionado con giros por cerca de $314.947 millones, asociados a 65 números de identificación tributaria que no fueron encontrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

La auditoría también puso bajo revisión otros aspectos, como el manejo de las cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas, que son recursos que deben respaldar las obligaciones de la EPS, y el seguimiento a la entrega de medicamentos a los usuarios.

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Frente a estos hallazgos, la Procuraduría solicitó los documentos que respaldan las posibles irregularidades y comenzó a recopilar información para establecer qué ocurrió e identificar a los funcionarios que pudieron intervenir en estos hechos.

