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Blu Radio  / Nación  / Productos campesinos tendrán espacio de comercialización en la Feria del Libro 2026

Productos campesinos tendrán espacio de comercialización en la Feria del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro de Bogotá también tendrá este año un espacio destinado a la comercialización de productos elaborados por organizaciones campesinas de distintas regiones del país.

Filbo 2026
Filbo 2026
X: @CorferiasBogota
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Se trata de un stand liderado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en el que participan asociaciones provenientes de departamentos como Boyacá, Norte de Santander, La Guajira, Caquetá, Santander, Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta.

Allí se ofrecerán productos como café especial, chocolates, dulces, snacks, bebidas artesanales y artesanías. También participan organizaciones indígenas, asociaciones lideradas por mujeres rurales, jóvenes y firmantes de paz, así como iniciativas vinculadas a procesos de sustitución de cultivos.

Además del espacio comercial, durante la feria está previsto el lanzamiento del libro “La Reforma Agraria para la Vida: el corazón del desarrollo rural”, una publicación impulsada junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Estarán disponibles también eventos sobre fortalecimiento comercial para organizaciones rurales, participación de productos colombianos en mercados internacionales y espacios enfocados en juventudes rurales, que se desarrollarán durante los próximos días en Corferias.

El stand estará ubicado en el pabellón 4, piso 2, y funcionará hasta el próximo 4 de mayo, en el marco de la feria que se desarrolla en Bogotá.

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