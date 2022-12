Programa completo de Mañanas BLU 17 de septiembre de 2014

Encuestas dan ligera ventaja al "no" a la independencia de Escocia: Tres nuevas encuestas sobre intención de voto dan una ligera ventaja al "no" a la independencia de Escocia para el referéndum de mañana, mientras los políticos de ambos bandos hacen hoy un último esfuerzo por convencer a los indecisos.

Obama y ONU piden "actuar rápido" ante avance de epidemia de ébola: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo el martes un llamado mundial a "actuar rápido" para detener la epidemia de ébola que afecta a África Occidental, antes de que "cientos de miles" de personas resulten infectadas.

EE.UU. estudiará legalización de las drogas sin ser simplista: Brownfield: El subsecretario estadounidense de Estado para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, reconoció que su país estudiará "el impacto de la legalización de las drogas" de una forma "científica y objetiva", pero que considera "simplista" pensar que con la despenalización "se resuelve el problema".

“Santos recibe órdenes del fiscal”: Sandra Morelli: La excontralora Sandra Morelli, quien salió del país después de que la Fiscalía la sindicara de varios delitos, se refirió al fiscal Montealegre como "un cuervo o un facho”, asegurando que la Fiscalía está viciada y que tiene poderes desproporcionados avalados por el mismo Santos.

‘Ojalá Dios me devuelva lo que no pude tener’: Falcao da testimonio en iglesia: Con “Biblia en mano”, el ‘Tigre’ Radamel Falcao García dio testimonio en su iglesia del fichaje por el Manchester.

Policía ofrece 100 millones de recompensa por información de atentado en Córdoba: Tras el ataque de la Farc entre Puerto Libertador y Tierradentro, en Córdoba, que dejó 7 uniformados muertos y 8 heridos, la Policía anunció una recompensa de 100 millones por información que conduzca a la captura de los guerrilleros que perpetraron los hechos.

Vehículo arrolló dos policías tras persecución por piques clandestinos en Bogotá: Se presentó una persecución policiaca en la calle 26 con carrera 32 en Bogotá a jóvenes que participaban de carreras clandestinas en el sector. Durante la persecución un vehículo arrolló a dos uniformados que se desplazaban en una moto dejando a uno de ellos herido.

Encuentran dos cuerpos envueltos en cobijas en el norte de Bogotá: Las autoridades encontraron dos cuerpos sin vida en el sector del Codito, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Diez supervivientes y tres cadáveres tras naufragio con 500 desaparecidos: De unas 500 personas que partieron de Egipto con la esperanza de llegar a Italia, sólo diez sobrevivieron en lo que parece el peor naufragio de los últimos años, indicó el martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Asaltante de banco en Cali padece problemas mentales, según su abogado: Eduardo Murillo, abogado del hombre que asaltó el banco en Cali y que mantuvo a 11 personas como rehenes, manifestó que el agresor padece de problemas mentales y que tenía una pistola de juguete durante el hecho.

Farc insiste en cese el fuego bilateral tras asesinatos de policías: A través de su cuenta de Twitter, en la que publican lo que acontece en diálogos de paz, las Farc se refirieron al asesinato de siete policías en el departamento de Córdoba y pidieron cese el fuego bilateral.

Fotos: Joven adicta a cirugía de senos ha aumentado 18 tallas y va por más: La modelo Sarah Marie Summer se hizo famosa por tener los senos más grandes en toda Australia y a pesar de haber aumentado 18 tallas, piensa volver a someterse a más cirugías para agrandar el tamaño de sus pechos.

Iván Cepeda dice que no desistirá en ningún argumento en debate a Álvaro Uribe: El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo en BLU Radio que la prohibición de mencionar a Álvaro Uribe no lo limita para desistir en algunos de los argumentos del debate que se va a realizar este lunes.

“Debate sobre paramilitarismo es ilegal”: Paloma Valencia: La senadora Paloma Valencia dijo que el debate sobre paramilitarismo en el Senado de la República es “abiertamente ilegal” porque hay conflicto de intereses.

Rematarlos con tiros de gracia deja ver alianza perversa de ‘Farcrim’: Palomino: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, hizo un férreo rechazo al atentado que dejó 7 uniformados muertos y 8 heridos y confirmó que la acción terrorista fue cometida por una alianza entre las Farc y el Clan Úsuga.

“Debate prohíbe hablar de posibles nexos de Uribe con ‘paras’": senador Chamorro: immy Chamorro, presidente de la Comisión Segunda del Senado, donde se llevará a cabo el debate citado por Iván Cepeda para hablar sobre los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, aseguró en diálogo con BLU Radio que el senador del Polo Democrático no podrá hablar de nada que relacione al expresidente con las Autodefensas.

“Nunca he dicho que no se pueda a mencionar a Uribe en debate”: senador Pedraza: El senador Jorge Hernando Pedraza, miembro de la comisión de ética del Senado, dijo que “nunca ha dicho que no se pueda mencionar el nombre de Álvaro Uribe” en el debate sobre paramilitarismo que se realizará este martes.

Nairo Quintana, quinto en el circuito mundial de ciclismo: Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) arrebató a Alejandro Valverde (Movistar) la primera plaza de la clasificación del circuito mundial de ciclismo (UCI World Tour) con su triunfo en la Vuelta a España, mientras que el australiano Simon Gerrans (Orica Greenedge) afianzó la tercera plaza con sus dos victorias seguidas en Canadá.

Este año, más de 800 peatones han muerto en accidentes de tránsito: El director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, General Carlos Ramiro Mena, informó que en lo corrido de este año se han presentado 5315 accidentes de tránsito en los que han perdido la vida 898 peatones, lo que representa una disminución del 23 por ciento con respecto al año anterior pero que sigue siendo una cifra alta.

Cinco de los ocho policías heridos en ataque están fuera de peligro: Cinco de los ocho policías heridos en ataque de las Farc en el departamento de Córdoba están fuera de peligro, según reportó la Clínica de Montería.

Manifestantes bloquearon la estación Quirigua de TransMilenio en la Calle 80: En la mañana de este miércoles se registran bloqueos intermitentes sobre la Calle 80 con carrera 90, en sentido oriente-occidente, sobre la calzada exclusiva de TransMilenio en la estación de Quirigua.

Plenaria aprueba moción de observación a seis ministros por no asistir a debate: Con 48 votos a favor y 13 en contra, la plenaria del Senado aprobó una moción de observación a 6 ministros por la inasistencia a un debate citado en el congreso.

“No existe la tal reforma a la justicia, no fue promulgada”: Consejo de Estado: La magistrada María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, explicó, luego de la decisión del alto tribunal, que “en este momento la reforma no existe jurídicamente porque fue enterrada por el Congreso y además nunca fue promulgada”.

Detienen al cantante Don Omar por violencia amenazar a su mujer: El reguetonero Don Omar fue arrestado hoy en su residencia de Puerto Rico por amenazar a su pareja y espera en dependencias policiales a que la Fiscalía determine si mantiene la acusación por violencia doméstica.

Gane el "sí" o el "no", el referéndum en Escocia transformará el Reino Unido: Gane el "sí" o gane el "no", los escoceses cambiarán con el referéndum del jueves la faz del Reino Unido: o implosionará con la independencia de Escocia o se transfigurará con la cesión de una mayor autonomía a esta región.

Conductores del Sitp no son idóneos, dice comandante de la Policía de Tránsito: El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Carlos Ramiro Mena, aseguró que han sido varios los accidentes provocados por los buses del Sistema Integrado de Transporte Público, Sitp, y que muchos de los conductores no son suficientemente aptos para conducir estos vehículos.

Álvaro Uribe sí asistirá al debate de paramilitarismo citado por Iván Cepeda: Luego de una reunión con la bancada del Centro Democrático, se determinó que el senador Álvaro Uribe sí asistirá al debate de control político sobre el paramilitarismo citado por el congresista Iván Cepeda.

Rescatan nueve leones de circo en Bucaramanga: Nueve Leones fueron rescatados de un circo en la ciudad de Bucaramanga y serán enviados a un santuario salvaje en Estados Unidos.

Presidente de Ecopetrol también cayó en “la multiplicación de los penes”: En medio de un acto público, en la presentación del Programa de Alfabetización del Gobierno, el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, sufrió un lapsus mental al estilo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Me sorprendió ser tan poco conocido en el Barça": Tata Martino: En una entrevista al periódico La Nación de Argentina, el técnico Gerardo ‘el Tata’ Martino dijo que le sorprendió ser tan poco conocido en el Barça, durante el tiempo que tuvo las riendas del equipo.

Comienza el esperado debate contra Uribe y el paramilitarismo en el Senado: El esperado debate de control político sobre paramilitarismo comenzó hoy en el Plenario del Senado colombiano, con la presencia de Álvaro Uribe, quien será acusado de tener vínculos con el narcotráfico y las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el también senador Iván Cepeda.

Grave emergencia en la cárcel Modelo de Bogotá por cortes de agua: Se registra una situación preocupante en la cárcel Modelo de Bogotá en donde los cortes en el servicio de agua tienen al borde de una epidemia a los internos por los riesgos de salubridad.