Programa completo de Mañanas BLU 20 de agosto de 2014

35 niñas se escaparon de un hogar para menores infractores en Funza Cundinamarca: 35 menores se escaparon de un hogar de paso para infractores de nombre Cotecol en Funza, Cundinamarca. Al parecer las niñas envolvieron en una sábana y amarraron a quien las cuidaba para luego robarle las llaves y poder salir del lugar.

Otro muerto por policía en Misuri amenaza con aumentar tensión en Ferguson: La policía abatió este martes a un joven afroamericano en Misuri (centro de EEUU), amenazando con aumentar la tensión en la zona, sacudida por las protestas tras la muerte del adolescente Michael Brown.

Hamás acusa a Israel de violar tregua para intentar matar a su jefe militar: El "número dos" del movimiento islamista Hamás, Musa Abu Marzuq, acusó hoy a Israel de suspender las negociaciones para un alto el fuego en Gaza a propósito, con el objetivo de intentar asesinar al comandante de su brazo militar, Ahmed al Deif.

Acusan a habitante de la calle de violar a mujer en Soacha: Las autoridades investigan un nuevo caso de violación en Soacha, que habría ejecutado un habitante de calle, de quien ya se habían quejado los ciudadanos ante las autoridades.

Acusan a Alan García de mentir en su hoja de vida: En Perú, los expresidentes también causan polémica. Hablamos del exmandatario Alan García, a quien se le descubrió que nunca realizó estudios de doctorado, aunque siempre se le ha llamado “doctor”.

Paciente con esclerosis desafía al papa y a Chayanne a baño con agua helada: En Puerto Rico, se han sumado a la viral campaña del Ice Bucket Challenge, pero esta vez, el protagonista no es un famoso, sino un paciente con la enfermedad de esclerosis amórfica lateral, por la que se buscan recursos a través de los vídeos que ya le dan la vuelta al mundo.

Periodista venezolano aseguró que James anotó el gol “más feo de la historia”: El periodista venezolano Alex Candal generó polémica en la tarde del pasado martes, luego del partido en el que Real Madrid empató 1-1 ante Atlético de Madrid por la Supercopa de España, al asegurar en el programa deportivo de Directv, Futbol Total, que la anotación de James Rodríguez fue “el gol más feo de la historia y lo va a recordar así cuando pase el tiempo”.

Plantón de líderes de tierras en Antioquia por retiro de esquemas de seguridad: En Antioquia organizaciones de derechos humanos, dirigentes sindicales y líderes de los distintos procesos de Restitución de Tierras, entre otros, realizarán un plantón por la vida.

Hospitales privados de Venezuela piden declarar "emergencia" por falta de insumos: Hospitales y clínicas privadas demandaron este martes al presidente Nicolás Maduro declarar una "emergencia humanitaria" en el sector, resultado de la falta de insumos y medicamentos y que afecta particularmente a al menos 20 especialidades.

Estado Islámico justifica decapitación de periodista por bombardeos de EE.UU.: El grupo yihadista Estado Islámico (EI) afirmó este martes en un video haber decapitado al periodista estadounidense James Foley en represalia por los bombardeos aéreos norteamericanos en Irak.

No esperamos que el contralor Maya sea complaciente con el Gobierno: MinInterior: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que “de ninguna manera el Gobierno Nacional está esperando un contralor complaciente”, tras el guiño del presidente Juan Manuel Santos a Edgardo Maya.

Policía detuvo a 47 personas en la última manifestación en Ferguson: La Policía anunció el miércoles que detuvo a 47 personas durante la noche en Ferguson, ciudad de Misuri azotada por unos diez días de disturbios raciales desencadenados por la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco.

Cesar Gaviria, uno de los grandes derrotados en elección de contralor: Análisis: Los panelistas de Mañanas BLU analizaron la llegada de Edgardo Maya como nuevo contralor General de la Republica y resaltaron a quienes salieron ganadores y perdedores con esta elección.

Con reforma a la justicia habría tutela contra decisiones judiciales: Exmagistrado y constitucionalista Jaime Córdoba Triviño, dijo en BLU Radio que una de las grandes novedades que contiene el borrador de reforma a la justicia, entregado para la revisión presidencial, es la utilización de la tutela contra las decisiones judiciales.

Policía desmanteló banda de estafadores que vendía libretas militares falsas: La Policía Metropolitana capturó a un hombre que se hacía pasar por militar y estafaba a varios habitantes del sur de Bogotá ofreciendo la venta de libretas militares falsas. Rolfi Jiménez, comandante de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se refirió al hecho.

No es justo que los odios de algunos quieran sabotear diálogos: ‘Iván Márquez’:El jefe negociador de las Farc en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, aseguró que no es justo que los odios de algunos sectores que persisten en Colombia sigan tratando de sabotear los esfuerzos para lograr la paz en Colombia.

Si quieren que deje de trinar, me tendrán que asesinar: María Fernanda Cabal: En entrevista con Blu Radio, la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal aseguró que seguirá usando Twitter pese a la investigación que le abrió la Fiscalía por criticar una fotografía de la representante de las víctimas en La Habana, Ángela María Giraldo.

El desplante que le hizo Alvaro Arbeloa a Iker Casillas en el Real Madrid: En el marco de la final de la Supercopa española que enfrentaba al Real Madrid contra el Atlético que resultó empatado 1-1, antes de iniciar el compromiso, se presentó un hecho polémico entre el defensor merengue Álvaro Arbeloa y el capitán Iker casillas.

Papa celebró con el San Lorenzo el triunfo en la Libertadores: El papa Francisco festejó este miércoles durante la audiencia general en el Vaticano al club de fútbol argentino San Lorenzo de Almagro, que acaba de ganar su primera Copa Libertadores de América y que calificó "parte de mi identidad cultural".

FIFA confirma prohibición al Barcelona de fichar en 2015: La FIFA confirmó este miércoles su sanción al FC Barcelona de no inscribir nuevos jugadores durante el año 2015, rechazando la apelación del club, acusado de infringir la normativa sobre el fichaje de menores, informó la institución en un comunicado.

Juegos de la Juventud: Debbie Yopasa ganó medalla de bronce para Colombia: La taekwondista colombiana Debbie Natalia Yopasa consiguió hoy el bronce en la categoría de -63 kg en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en la ciudad oriental china de Nankín.

No se pueden revictimizar a víctimas por venir a La Habana”: De la Calle: El jefe negociador del gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, se refirió, en el marco de los diálogos con las Farc, acerca de la primera comisión de victimas que viajó hacia la isla en la última semana.

Expertos proponen mantener rumba extendida pero vender alcohol hasta las 3 a.m.: El decano de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, Eduardo Behrentz Valencia, aseguró que la rumba extendida en Bogotá sería una buena medida se fuera acompañada de varias estrategias.

Quien premie a Petro como mejor alcalde no ha venido a Bogotá: decano U. Andes: A propósito de la publicación de The Huffington Post que manifiesta que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es el sexto mejor alcalde del mundo, Eduardo Behrentz, decano de Ingenieria en la Universidad de los Andes, expresó que “quien premie la gestión del alcalde o que considere a Bogotá como un referente urbanístico es porque no ha venido a la ciudad”.

Abren investigación a gobernador de Córdoba por muerte de director de regalías: La Fiscalía abrió investigación contra el gobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, por el extraño asesinato del director de regalías de ese departamento.

Al menos 40 menores intoxicados por refrigerio en colegio de Bogotá: Alrededor de 40 niños resultaron en el Colegio Restrepo Millán del sur de Bogotá, resultaron intoxicados después de comer un refrigerio que al parecer estaba vencido.

Sergio Díaz-Granados sería el nuevo delegado de Colombia en el BID: El abogado y político, director del Partido de La U, Sergio Díaz-Granados sería enviado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a Washington como delegado de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Empresarios estarían pidiendo la cabeza de Pablo Felipe Robledo: Como consecuencia de las medidas tomadas por el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, contra algunas compañías, algunos empresarios se estarían “cartelizando” para pedir la cabeza del funcionario.

Con polémicas en tema de víctimas, Gobierno y Farc retoman proceso de paz: Las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC, que retomaron este miércoles las negociaciones de paz, destacaron el importante papel de las víctimas en este proceso, así como el respeto y su disposición a escuchar a nuevos grupos que participen en la mesa de diálogo de La Habana.

Las mejores fotos de Gisele Bündchen, la modelo mejor pagada del mundo: Gisele Bündchen es, según Forbes, la modelo mejor pagada del mundo, con 47 millones de dólares embolsados en los últimos 12 meses. Le siguen, aunque de lejos, "top models" como Doutzen Kroes y Adriana Lima.

Estudiante enfrentaría hasta ocho años de cárcel por publicar tesis en internet: Diego Gómez, un estudiante colombiano de 26 años que actualmente cursa su maestría en Estudios de Conservación de Especies en Costa Rica, podría enfrentar de cuatro a ocho años de prisión por haber compartido la tesis del biólogo Andrés Acosta en la plataforma Scribt.

“Fusión con UNE afectará positivamente a los usuarios”: presidente de Tigo: Esteban Iriarte, presidente de Tigo, dijo que la fusión de la compañía con UNE afectará muy positivamente a los usuarios porque habrá una complementación de servicios que hasta el momento no ofrecía.

Cuellos de botella estarían afectando industria del petróleo: Francisco José Lloreda, presidente de la asociación colombiana del petróleo ACP, aseguró que hoy la industria de los hidrocarburos le está aportando al país 32 billones de pesos, lo que significa que aporta alrededor del 21% de los ingresos.

David Barguil se perfila como nuevo presidente del Partido Conservador: El senador David Barguil se perfila como nuevo presidente del Partido Conservador, tras la renuncia que presentó el pasado fin de semana Omar Yepes Alzate.

Cuatro coroneles a declarar por presuntos vínculos con caso Andrómeda: Cuatro coroneles deberán rendir interrogatorio y declaración jurada ante la Fiscalía por la fachada de inteligencia de Andrómeda que fue desmantelada por las autoridades en febrero de este año.

En la costa caribe adelantan gigantesco proyecto inmobiliario: La Loma es un proyecto urbanístico de 500 mil millones de pesos que intenta convertirse en un polo de desarrollo que se involucre además en la recuperación del río Magdalena. Puede ser el más importante que realice Barranquilla en los últimos tiempos.