Programa completo de Mañanas BLU 24 de julio de 2015

Alerta de posible tsunami en el Mar Caribe por erupción submarina: El Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de West Indies, con sede en Trinidad y Tobago, emitió esta madrugada una alerta para las islas de Granada y San Vicente y las Granadinas por el aumento de actividad sísmica registrado en el volcán submarino Kick em Jenny.

Sismo de 4.2 grados sacudió a Villavicencio: El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 3:41 de la mañana se presentó un sismo de 4.1 grados cerca de la ciudad de Villavicencio, Meta.

Niña envía conmovedor mensaje a Santos y el presidente le responde: Sarai Ávila es hija de un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia que subió un video a YouTube en el que le envió un mensaje alpresidente Juan Manuel Santos para que no desfallezca en la búsqueda de la paz.

Conductores de servicio especial protestan este viernes en Bogotá: Este viernes los transportadores de camionetas blancas y servicio especial que trabajan con la aplicación Uber protestan en frente del Ministero de Transporte, para dejar en firme que no son un transporte ilegal y que al igual que los demás taxis tienen derecho a un trabajo digno.

Pearson vende el "Financial Times" al japonés Nikkei: La compañía editora británica Pearson anunció que ha completado la venta delperiódico económico "Financial Times" al diario japonés Nikkei Inc por 844 millones de libras (1.200 millones de euros).

Turquía declara la guerra al Estado Islámico y bombardea en Siria: Turquía entró de lleno en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI) este viernes con un primer bombardeo aéreo contra posiciones yihadistas en Siria, cuatro días después de un atentado suicida atribuido al movimiento radical que dejó una treintena de muertos (Lea también: Se eleva a 31 el número de muertos del atentado suicida yihadista en Turquía ).

Conductora de bus del SITP fue violada por tres hombres: Las autoridades investigan la violación de una conductora de un bus del SITPen Bogotá, por parte de al menos tres hombres.

‘Proyecciones Piraquive’, pirámide usa el nombre de pastora de iglesia del Mira: Varios volantes están siendo entregados en Bogotá en los que invitan a la gente a invertir dinero en ‘Proyecciones Piraquive’, un supuesto ahorro en el que se duplica o triplica el dinero bajo el patrocinio de la pastora María Luisa Piraquive de la iglesia del movimiento MIRA .

Colombiana que arrojó bebé a basura en España habría abandonado a otro en 2013: La Guardia Civil de la localidad madrileña de Coslada investiga si la ciudadana colombiana que arrojó a su bebé recién nacido a un contenedor de basurapodría haber cometido el mismo hecho con otro hijo en 2013, del que no se tiene ningún dato. (Lea también: Mi marido no quería más hijos: colombiana justifica abandono de bebé en España )

Gobierno podría reanudar fumigación de cultivos ilícitos en el Catatumbo: Blu Radio conoció que el Gobierno Nacional evalúa reanudar las fumigacionescontra los cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo.

Murió reconocido rapero de cáncer de lengua y garganta: El rapero puertorriqueño Israel Perales Ortiz, conocido artísticamente como"Mexicano 777", falleció a causa de un cáncer, según informó la familia del cantante.

Estamos trabajando en reglamentar servicios diferentes a taxis: MinTransporte: La ministra de Transporte, Natalia Abello, confirmó que en menos de 6 meses quedará reglamentado en Colombia el servicio de transporte individualdistinto a los taxis tradicionales.

Identifican a hombre que asesinó a dos personas en cine de EE.UU.: El hombre que abrió fuego el jueves en un cine de Lafayette, Luisiana, era "una especie de vagabundo" que había planeado escapar tras matar a dos personas y herir a nueve, pero se suicidó al verse cercado por agentes, informó este viernes la Policía.

No estamos defendiendo Uber, defendemos el servicio especial: Luis French: Luis French, líder y vocero del servicio de transporte especial que protesta este viernes en Bogotá, dijo en Mañanas BLU que su protesta no es para defender la plataforma de Uber, sino sus derechos.

Pese a señalamientos de Ernesto Báez, liberalismo da aval a Didier Tavera: Serpa: El director del Partido Liberal Horacio Serpa, desde la cabina de Blu Radio, confirmó la decisión final de la colectividad y dijo que sí se le entregará el aval aDidier Tavera a la Gobernación de Santander, pese a varias acusaciones de haber tenido relación con grupos paramilitares.

Excancilleres de 10 países manifiestan apoyo al proceso de paz: Una decena de exministros de Relaciones Exteriores, reunidos bajo los auspicios del Instituto Aspen, expresaron ayer su apoyo al proceso de paz.

Así luce Kim Kardashian sin una gota de maquillaje, ¿le gusta?: La superestrella aceptó el reto de la revista Vogue de posar sin una pizca de maquillaje para la edición de agosto , en la que la escritora Marta Hurtado Mendoza explica que el reto es mostrar la cotidianidad de una mujer quien para sus seguidores y el mundo del espectáculo es casi imposible de imaginar así, al natural.

Policía ofrece $10 millones por responsables de violación a conductora del SITP: El coronel Luis Barrera, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló en BLU Radio que las autoridades están tras los pasos de dos hombres y una mujer quienes serían los responsables de la violación de una conductora de un bus del SITP.

No existe alerta de tsunami en Venezuela, aseguran organismos de emergencia: El director de la Protección Civil de Venezuela, Luis Díaz Curbelo, desmintió que haya alerta de tsunami para el vecino país Caribe luego de losmovimientos sísmicos que se presentaran en la isla de Granada.

Retrato hablado de uno de los presuntos violadores de conductora del SITP: La Policía Metropolitana de Bogotá publicó la foto de uno de los presuntos responsables de la violación de una conductora del SITP , en hechos ocurridos la medianoche del jueves.

Murió niña de 11 años que cayó de puente peatonal en mal estado: Hay consternación entre la comunidad de Silvania y Fusgasugá, enCundinamarca, luego de que una niña de se cayera por un hueco descubierto en uno de los puentes que comunican a ambos municipios.

¿Qué tiene Kepler 452b para ser considerado el futuro apocalíptico de la Tierra?: El astrofísico de la NASA Mario Pérez, reveló en BLU Radio las características que vio la NASA en el planeta Kepler 452b para considerarlo tan parecido a la Tierra.

24 municipios de Cundinamarca y Meta, sin gas natural por daño en tubería: La Transportadora de Gas Internacional TGI reportó un inconveniente durante opresiones rutinarias de mantenimiento y limpieza en el gasoducto Cusiana Apiay Usme, lo que derivó en la suspensión del flujo gas en la tubería, por lo que a 24 municipios de los departamentos de Cundinamarca y Meta a esta hora no llega el combustible.

Siéntese así en el inodoro y evite enfermedades como hemorroides: La médica alemana, Giulia Enders, publicó un libro titulado ‘Le charme discret de l'intestin’ (El discreto encanto del intestino) en el que enseña la mejor manera de sentarse en un inodoro a hacer las necesidades fisiológicas.

Decisión de tribunal salvaguarda la presunción de inocencia: abogado de Hoyos: El abogado Pedro Aguilar, defensor de Luis Alfonso Hoyos, manifestó enMañanas BLU que la decisión de un tribunal de ordenar a Julián Quintana, director del CTI, de retractarse por afirmar que su cliente es autor de laschuzadas, salvaguarda el principio de presunción de inocencia.

Los hermanos Rausch serán encargados de la comida en vuelos de Avianca: Los reconocidos internacionalmente hermanos Rausch, creadores delrestaurante bogotano Criterión, uno de los mejores del país, se aliaron conAvianca para crear el menú de sus vuelos en clase ejecutiva para los vuelos transatlánticos que salen desde Bogotá.

Matrimonio a los 18 busca la protección física integral de los menores: senador: El Centro Democrático radicó en las secretarias generales de Cámara y Senado los 18 proyectos que esperan avancen en esta legislatura y se conviertan en ley.

¡Grande Nairo! Quintana descuenta 32 segundos a Froome en la etapa 19 del Tour: Nairo Quintana recortó 32 segundos al líder del Tour de Francia, Chris Froome, en la 19ª etapa, ganada este viernes por el italiano Vincenzo Nibali, y se coloca a 2'38" del corredor británico.