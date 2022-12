Programa completo de Mañanas BLU 30 de julio de 2014

Taxistas de Bogotá inician protesta; estas son las vías bloqueadas: Desde la 2 a.m., el gremio de los taxistas hizo un nuevo llamado a paro en protesta al servicio de Uber, y en rechazo a las últimas declaraciones del Ministerio de Transporte, que afirma que dicha tecnología es viable si se reglamenta.

Publicidad

Fotos: Britney Spears seduce con su nueva línea de ropa íntima : El próximo 9 de septiembre, Britney Spears presentará su propia línea de lencería, además de realizar show en Estados Unidos.

Israel ataca 75 posiciones en Gaza y dinamita tres túneles: Israel atacó unas 75 posiciones en toda la Franja de Gaza desde la medianoche y dinamitó 3 túneles construidos por Hamás, informó hoy el Ejército.

Publicidad

Santos realiza hoy consejo de seguridad en Buenaventura por atentados de Farc: El presidente Juan Manuel Santos realizará este miércoles un consejo de seguridad en Buenaventura, por el grave atentado de las Farcque dejó a miles de ciudadanos de esta zona sin luz.

Publicidad

Polémica por supuestos vetos a víctimas que participarán en diálogos: Hay polémica por la escogencia de las víctimas que participarán en la mesa de diálogos en Cuba.

Mario Alberto Yepes sería nuevo jugador de la Sampdoria: Mario Alberto Yepes sería nuevo jugador de la Sampdoria, según publicó el diario deportivo 'Gazzetta dello Sport'.

De acuerdo el diario, el jugador estaría un año en el equipo por un año.

Publicidad

Policía desbloquea vías cerradas por taxistas en Bogotá: Las autoridades confirmaron que los puntos que presentaban bloqueos en Bogotá ya fueron despejados y a su vez, se informaron que varios de los protestantes serán judicializados por iniciar quema de llantas y desorden en el orden público.

Publicidad

Desde la 2 a.m. varios taxistas habían iniciado una protesta en contra del servicio de Uber, y en rechazo a las últimas declaraciones del Ministerio de Transporte, que afirma que dicha tecnología es viable si se reglamenta.

Publicidad

Habla joven del video sexual involucra a político paraguayo: La Fiscalía de Paraguay anunció que analiza un vídeo que ha incendiado las redes sociales en el país y en el que supuestamente aparece un conocido político y senador del gobernante Partido Colorado manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres jóvenes.

Publicidad

En Miami los juicios ahora serán “de película”: En Miami, los juicios a sospechosos de asesinato se volverán cada vez más similares a los que vemos en la televisión y el cine, pues la fiscalía estatal permitirá que los interrogatorios de los detectives sean filmados.

Esto, con el objetivo de que el juez, el jurado y los abogados sepan las habilidades mentales, físicas y hasta sicológicas del sindicado. La fiscal Kathy Fernández, del distrito sur, explica las razones de su decisión.

Publicidad

Tomarse “en serio" la crisis en Oriente Medio, pide Vaticano a Gobiernos: El Vaticano ha enviado un mensaje a la comunidad internacional en el que insta a que "se tome en serio" la crisis en Medio Oriente, según dijo hoy el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti.

Publicidad

Bombardeo contra escuela de la ONU en Gaza deja 20 muertos: Veinte palestinos, que se habían refugiado en una escuela de la ONU, resultaron muertos este miércoles al alba como consecuencia de bombardeos israelíes contra el norte de la Franja de Gaza, según los servicios de auxilio.

Crece escasez de harina en Venezuela: La empresa Alimentos Polar advirtió que el futuro de la producción de harina precocida de maíz (Harina Pan) se encuentra comprometido en los próximos meses por la reducción de la cosecha nacional y la regulación de precios.

Publicidad

Volaron torre de energía en el municipio de Puerto Gaitán, Meta: Desconocidos volaron una torre de energía en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.

Publicidad

Las otras advertencias del presidente Santos a las Farc: El 23 de agosto de 2013, cuando las Farc decide congelar el proceso de paz, después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara su intención de un referendo por la paz, el jefe de Estado le ordena a los negociadores del Gobierno devolverse de La Habana, Cuba.

Publicidad

¿Acatarán las Farc la advertencia del presidente Santos? Análisis: Los panelistas de Mañanas Blu discutieron acerca de la situación que se avecina en torno a los diálogos de paz luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara que el proceso podría terminar si se continúan con los ataques terroristas por parte del grupo subversivo.

Publicidad

Alcaldía de Buenaventura pide prontitud en “firma de paz verdadera y estable”: La secretaria de Gobierno de Buenaventura, Ledis Torres Copete, aseguró que pese a todos los atentados de la guerrilla de las Farc en el municipio, los habitantes confían en un pronto acuerdo de paz.

Dos muertos y varios heridos dejó accidente en Magdalena: El hecho se presentó en el kilómetro cuatro, vía Remolinos, que conduce a Santa Rita. En una camioneta viajaban 13 personas, se volcó y murieron dos de sus ocupantes. Varios más quedaron heridos.

Publicidad

Divididos, taxistas de Bogotá intentan hacer sentir su voz de protesta: Un grupo de taxistas realizó esta madrugada varios bloqueos en las vías de Bogotá, pero fueron dispersados inmediatamente por la Policía.

Publicidad

Israel aprueba tregua humanitaria de cuatro horas en Gaza: El ejército israelí respetará una tregua humanitaria de cuatro horas en la Franja de Gaza, anunció un comunicado.

Moody's mejora las calificaciones de Bogotá: La sociedad calificadora de riesgo Moody's elevó de Baa3 a Baa2, las calificaciones de la ciudad como emisor y de deuda (escala global en moneda local y extranjera). Así lo informa el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla González, quien explica que la perspectiva de la calificación es estable. El funcionario destacó positivamente la decisión pues es la segunda firma que ha mejorado la calificación de riesgo de Bogotá en lo que va corrido de este año.

Publicidad

¿De dónde salieron los 52 votos que salvaron al senador Álvaro Uribe?: El debate de control político que había propuesto Iván Cepeda sobre los presuntos nexos del senador Álvaro Uribe con paramilitares, fue desaprobado con 52 votos, mientras que sólo 30 senadores lo apoyaron.

Publicidad

“Con votación, conservadores pueden estar enviando mensaje a Santos”: Bendetti: El senador Armando Benedetti, se refirió en BLU Radio a la negación del debate sobre paramilitarismo por parte del Senado ya al respecto dijo que el Gobierno estaba de acuerdo con la realización de este debate.

Fiscalía cita a jefe de inteligencia del Ejército por escándalo del hacker: Un fiscal delegado ante el CTI citó a entrevista al general Mauricio Enrique Forero Cuervo, actual jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando Central del Ejército, dentro de las investigaciones que se adelantan por el caso de presunto espionaje contra el proceso de paz.

Publicidad

Habrá debate de control a Uribe, pero en la Comisión Segunda: Jimmy Chamorro: El senador Jimmy Chamorro del Partido de La U, explicó que se opuso al debate en la plenaria del Senado por considerarlo inconstitucional, pero confirmó que como presidente de la Comisión Segunda promueve un debate de control político al senador Álvaro Uribe.

Publicidad

Keita le negó el saludo a Pepe y además le lanzó una botella: El centrocampista maliense del Roma italiano, Seydou Keita, negó hoy el saludo a Pepe, central portugués del Real Madrid, y luego le arrojó una botella con agua cuando los jugadores de ambos equipos se estrechaban las manos antes de jugar un partido amistoso en el Cotton Bowl Stadium, de Dallas.

Valencia sería el próximo destino de Éder Álvarez Balanta: La noticia coge cada día más fuerza entre la prensa española en donde se asegura que el defensor colombiano, actualmente en el River Plate de Argentina, llegaría al club español por una cifra cercana a los 6,5 millones de euros y sería el perfecto reemplazante de Jeremy Mathieu, quien fichó por el Barcelona.

Publicidad

Human Rights Watch condena grave accionar de Farc en Tumaco: La ONG Human Rights Watch publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el pacífico en el que Colombia no aparece bien librada por los recientes ataques que las Farc han perpetrado en la población de Tumaco, en Nariño.

Publicidad

Uribistas piden al Gobierno suspender diálogos por recientes ataques de Farc: El senador del Centro Democrático Ernesto Macías reiteró el llamado del uribismo a levantarse de la mesa, después de que las Farc continuaran con los ataques a la población civil.

Si la Fiscalía dice que hay amenazas, hay que creerles: MinJusticia sobre hacker: El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explicó los malos entendidos que existieron sobre las supuestas amenazas a la vida del hacker Andrés Sepúlveda entre el Inpec y la Fiscalía.

Publicidad

“No estoy enfrascado en ninguna pelea”: MinJusticia sobre relación con el fiscal: El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo en Mañanas BLU que no está en plan de pelea con el fiscal general, Eduardo Montealegre, aunque reconoció que sí hay discrepancias.

Publicidad

EE.UU. revoca visas de funcionarios venezolanos por represión de opositores: Estados Unidos negó visas de viaje a un "número de funcionarios" venezolanos a los que acusa de violaciones a los derechos humanos, anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.

Presidente de la Asociación de Fútbol Argentina sufrió un infarto: Medios argentinos informan que Julio Grondona, de 82 años, fue ingresado por un paro cardíaco.

Publicidad

ELN solo busca un impacto publicitario con explosiones en Bogotá: Ejército: El comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, general Nicasio Martínez, aseguró que detrás de las explosiones que se presentaron en Bogotá, solo hay intereses de generar un impacto entre los medios de comunicación.

Publicidad

Costa Rica no me contrató para caerle bien a todo el mundo: Jorge Luis Pinto: El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto negó que durante el periodo que dirigió la selección de Costa Rica haya cometido "algún tipo de violación y atropello de los derechos humanos" y aseguró que no es pago para "caerle bien a todo el mundo", sino para ofrecer resultados.

Juan Carlos Osorio suena para dirigir a Costa Rica: El actual director técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, es candidato para dirigir la selección de Costa Rica, según reporta el diario Al Día.

Publicidad

Encuentran sin vida a la hermana de la actriz Drew Barrymore: Jessica Barrymore, hermana por parte de padre de la actriz Drew Barrymore, fue encontrada sin vida en su propio vehículo en National City, en California. Las primeras versiones de los medios norteamericanos indican que se trataría de un suicidio.

Publicidad

Asesor de Néstor Pékerman podría ser el nuevo técnico de la selección Colombia: Este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol sostendrá una reunión en la que podrían conocerse nuevas noticias sobre la especulada permanencia de Pékerman en el cargo.

No estamos discriminando a las víctimas: Carlos Medina responde a Gral. Mendieta: El general Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado varios años por las Farc, dijo que hay discriminación a la hora de escoger las víctimas que viajarán a La Habana a la mesa de negociación.

Publicidad

Productora de TV Secuoya ingresa a Latinoamérica comprando la peruana Imizu: El grupo audiovisual español Secuoya adquirió el 51 por ciento de la productora peruana Imizu como primer paso para entrar en el mercado latinoamericano, donde espera iniciar una rápida expansión, según un comunicado de prensa de la compañía.

Publicidad

¿Quiénes deben considerarse como víctimas? Debate: El equipo de Mañanas Blu debatió luego de las declaraciones del general Luis Mendieta en donde afirma que hay discriminación a la hora de escoger a las víctimas, luego que el profesor Carlos Medina, del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, citará un comunicado de Pablo Catatumbo en donde aseguraba que los uniformados retenidos por la guerrilla no eran víctimas sino prisioneros de guerra.