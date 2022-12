Programa completo Mañanas BLU 13 de julio de 2015

La eurozona alcanza un acuerdo con Grecia por unanimidad: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció hoy que los líderes de la eurozona han alcanzado "un acuerdo unánime" para iniciar las negociaciones para el tercer rescate en favor de Grecia.

Fallece Satoru Iwata, presidente de Nintendo: El presidente del gigante nipón de los videojuegos, Satoru Iwata, ha fallecido a los 55 años de edad, según informó hoy la compañía con sede en Kioto (oeste de Japón).

Cinco enfermedades que pueden ser aliviadas con plantas medicinales: Tensión alta, bronquitis, artritis, gastritis y colon irritable son algunas de las enfermedades que se pueden manejar con plantas, sin preocuparse por los efectos secundarios, según la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA.

Policía francesa evacúa centro comercial por presencia de hombres armados: Dieciocho personas que se encontraban en un centro comercial asaltado por tres hombres armados en un suburbio del norte de París fueron evacuadas por fuerzas de élite de la policía, indicó a la AFP una fuente policial.

Mexicanos recriminan a Peña Nieto por estas declaraciones sobre 'El Chapo': Con la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ha salido de nuevo unas declaraciones que dio Enrique Peña Nieto, presidente de México, a la cadenaUnivisión en las que dijo que sería imperdonable otra fuga del capo del Cartel de Sinaloa.

Los mexicanos son los que construyen tus edificios: Romeo Santos a Trump: Durante un concierto en Brooklyn, el bachatero Romeo Santos le dejó claro a su público que él no quería meterse en religión o política, para evitar problemas como ha ocurrido en sus polémicos conciertos, pero a los minutos al cantante se le escapó un insulto en inglés contra Donald Trump .

El rockero Charly García fue hospitalizado por una afección leve: El argentino Charly García, de 63 años, fue hospitalizado en Buenos Aires tras sufrir una afección leve, según confirmó su exagente a través de las redes sociales.

Un policía herido y varias casas afectadas deja atentado a CAI en Florida, Valle: El nuevo ataque de las Farc en el suroccidente del país se registró en la madrugada de este lunes en el municipio de Florida, Valle del Cauca, donde subversivos activaron un artefacto explosivo cerca de un puesto de Policía en la vía que comunica a los departamentos de Valle y Cauca.

México, a la caza de ‘El Chapo’ Guzmán: Fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron una cacería este domingo para encontrar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los capos más poderosos del mundo, quien se fugó por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad asestando un fuerte golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Correo amenaza a fiscal por "equivocación" en caso atentados en Bogotá: En las últimas horas, se conoció un correo Contra el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.

Denuncian que ICBF reparte alimentos en mal estado en Barranquilla: La denuncia hecha por la Secretaría de Salud departamental a raíz del hallazgo de coliformes y bacterias en las comidas que reciben los niños en más del 80 por ciento de los denominados CDI (Centros de desarrollo infantil), hogares infantiles y colegios, especialmente en el Atlántico, encendió las alarmas.

José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento: El ex vicepresidente de Uruguay y actual ministro de Relaciones Exteriores,Rodolfo Nin Novoa, reveló en entrevista con Blu Radio que el exministro de Defensa de ese país, José Bayardi, será el delegado para verificar eldesescalamiento del conflicto en Colombia, en el marco del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba (Lea también: Gobierno y Farc acuerdan desescalar el conflicto de cara al cese bilateral ).

¿Una fuga anunciada? Supuesto hijo de ‘El Chapo’ trinó sobre este plan del capo: Iván Guzmán, el supuesto hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, uno de los capos más poderosos del mundo, publicó desde hace varios meses unos mensajes en su cuenta de Twitter que, al parecer, darían cuenta del plan de fuga del penal El Altiplano, a unos 90 km de la Ciudad de México, que su padre o ‘el general’, como él lo llama, habría estado planeando para llevarse a cabo el pasado sábado. (Lea también: México, a la caza de ‘El Chapo’ Guzmán )

Proceso de desarme exige fuerte voluntad de las partes: delegado de Uruguay: José Bayardi, exministro de Defensa de Uruguay y quien fue nombrado por elGobierno de ese país como la persona que verificará el desescalamiento del conflicto en Colombia, dijo en Mañanas BLU que el primer paso que dará esverificar el alcance del acuerdo alcanzado entre los negociadores (Lea también: José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento ).

¿Solución a túnel de La Línea? Tuiteros proponen a ‘El Chapo’ como ministro: Tras la cinematográfica e insólita fuga del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que incluyó la construcción de un túnel y hasta una motocicleta, los internautas mostraron su creatividad al publicar ingeniososmemes.

#SantosColombiaNoTeCree, #CreoEnLaPaz: la controversia también está en Twitter: Según trends24.in , un reconocido portal que mide qué se comenta en Twitter a nivel mundial, indica que desde hace 10 horas viene siendo tendencia#SantosColombiaNoTeCree, casi inmediatamente después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara un plazo de cuatro meses para evaluar si continúa o no con el proceso de paz, dependiendo del cumplimiento que las Farc hagan del cese al fuego unilateral. (Lea también: Santos pone plazo hasta noviembre para definir si sigue o no proceso con Farc )

Aplazado juicio contra alias 'El Panadero' por caso de Jineth Bedoya: Un juzgado especializado de Bogotá aplazó el inicio del juicio contra el exjefe paramilitar de Barrancabermeja Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, por su presunta responsabilidad en el ataque perpetrado contra la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del año 2000, en Bogotá.

Video de Jessica Cediel bailando reggaeton tiene a más de uno suspirando: La presentadora y modelo Jessica Cediel publicó un video que tiene a más de uno suspirando, pues aparece sentada en su carro mientras canta y baila 'Pierdo la cabeza' de Zion y Lennox.

Nadie le ha pedido a Íker Casillas que deje el club: Florentino Pérez: El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explicó este lunes que "nadie le ha pedido a Iker Casillas que deje el club", y que el traspaso del guardameta español al Oporto portugués responde al "deseo" del jugador de emprender una nueva etapa deportiva.

Más de 300 profesores de la región del Pacífico protestan en Bogotá: Cerca de 300 profesores que trabajan en la zona del Pacífico colombiano llegaron a Bogotá y adelantan una protesta frente a la iglesia San Francisco en la Carrera Séptima con Avenida Jiménez, en el centro de la capital.

Fuerzas armadas seguirán operando contra toda actividad ilegal: De la Calle: Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, en rueda de prensa dijo que durante el desescalamiento del conflicto, las fuerzas armadasseguirán operando contra todas las actividades ilegales.

Abatidos tres guerrilleros que atacaron a erradicadores en Bolívar: Cuatro policías resultaron heridos en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, luego de que un grupo de erradicares de cultivos ilícitos fuera atacado por guerrilleros de las Farc.

Para darle credibilidad al proceso hay que exigir a Farc cese permanente: CD: El excandidato presidencial y director del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, dijo que los anuncios de paz que hizo el presidente Juan Manuel Santos en torno al inicio del desescalamiento del conflicto se quedó en palabras y no en hechos (Lea también: Desescalamiento lleva a cese bilateral que compromete la seguridad: Zuluaga ).

Atentado en El Mango tiene vínculo directo con desalojo de días pasados: Policía: El comandante de la Región 4 de Policía que opera en el occidente del país,general Rodrigo González, habló sobre el ataque de las Farc en El Mango, Cauca, el mismo lugar de donde la comunidad había expulsado a la fuerza pública hace dos semanas.

El ‘vainazo’ del exministro Gabriel Silva al vicepresidente: El exministro Gabriel Silva publicó en El Tiempo una columna, denominada “Eyaculación precoz” en la que critica la actitud del vicepresidente Germán Vargas Lleras (Lea también: Vargas Lleras aceptó el retraso que atraviesan varios aeropuertos del país ).

Secretario general de ONU, dispuesto a apoyar subcomisión para desescalamiento: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró el anuncio hecho el domingo por los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, sobre el inicio del desescalamiento del conflicto para avanzar en un eventualacuerdo de paz.

Tras fuga de ‘El Chapo’ Donald Trump pide a medios que se disculpen: A través de su cuenta de Twitter, el magnate estadounidense Donald Trumpsugirió que la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le da la razón a él e incluso pide a los medios de comunicación que rectifiquen.

Batman vs. Superman: espectacular tráiler de la superproducción de 2016: Mucho se había esperado el tráiler de Batman V. Superman: Dawn of Justice y en dos días de publicación alcanzó 19 millones ve vistas en su versión en inglés y cerca de un millón en su versión subtitulada.

Siete años: eso le lleva Miranda Kerr a su nuevo novio, el fundador de Snapchat: La modelo australiana de 32 años de edad aparece en la sección de entretenimiento de medios internacionales porque aseguran que estaría estrenando pareja y se trataría nada más que del creador de Snapchat, una aplicación que cada vez toma más fuerza.

Inaceptable que por un puñado de corruptos se fugue ‘El Chapo’: senador Fayad: El senador mexicano Ómar Fayad se mostró preocupado por la fuga deJoaquín ‘El Chapo’ Guzmán de una cárcel de máxima seguridad de su país y agregó que sin lugar a dudas en este caso tuvo ayuda dentro del penal.

La nueva fuga de ‘El Chapo’ Guzmán ya tiene sus corridos: Luego de que se conociera de la fuga de un penal de máxima seguridad deJoaquín "El Chapo" Guzmán, el poderoso narcotraficante mexicano, en redes sociales comenzaron a circular varios corridos donde ‘celebran’ su libertad.

Ivan Basso abandona el Tour de Francia al serle detectado cáncer de testículo: El italiano Ivan Basso, compañero de Alberto Contador en el Tinkoff-Saxo, anunció que abandona el Tour de Francia debido a que se le ha detectado un cáncer en el testículo izquierdo que requiere cirugía "lo más pronto posible".

Fiscalía no tiene pruebas de atentados contra Porvenir: abogado de capturada: El abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien defiende los intereses de Stefanny Lorena Romo, una de las 13 personas capturadas por presuntos vínculos con elELN, aseguró que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de su cliente por atentados relacionados con las sedes de Porvenir (Lea también: Correo amenaza a fiscal por "equivocación" en caso atentados en Bogotá ).

El papa pide que no se detengan las negociaciones de paz con las Farc: El papa Francisco pidió que "no se pare" el proceso de paz en Colombia, cuyas negociaciones en Cuba atraviesan una fase delicada con las Farc, declaró a los periodistas a bordo del avión papal. (Lea también: Santos pone plazo hasta noviembre para definir si sigue o no proceso con Farc )

Producción de petróleo en junio fue de un millón 7.000 barriles diarios: El Ministerio de Minas y Energía reveló que en el pasado mes de junio el promedio de producción de crudo en Colombia se ubicó en un millón 7 mil barriles diarios, con lo que por noveno mes consecutivo se logra mantener la producción del hidrocarburo por encima del millón de barriles, a pesar de la oleada de atentados contra la infraestructura petrolera en el sur, nororiente y oriente del país.

Procuraduría investiga a Sergio Fajardo por participación en política: La Procuraduría confirmó que investiga una queja que llegó a su despacho contra Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, por una aparente participación en política.

En San Carlos estuve como asistente; no fue un acto electoral: Alonso Salazar: Alonso Salazar, candidato a la Alcaldía de Medellín, dijo en Mañanas BLU que el acto en el que participó en el municipio de San Carlos y en el que también estuvo Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia, solo estuvo como asistente.

Se estanca el negocio de las bebidas carbonatadas en Colombia: Según los datos arrojados por el estudio de Euromonitor, el mercado de lasbebidas carbonatadas en Colombia se ha mantenido con un crecimiento del 0,41 por ciento, lo que permite llegar a la conclusión de que en el pais este negocio llegó a un punto de estancamiento.