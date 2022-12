Programa completo Mañanas BLU 7 de julio de 2015

Despojan a Mayweather del título que ganó a Pacquiao en la 'Pelea del siglo': La Organización Mundial de Boxeo (OMB) podría retirar el cinturón de campeón mundial de peso welter al estadounidense Floyd Mayweather, después de que este no cumpliera con el pago que debía hacer a esa organización a más tardar el viernes por la tarde. (Lea también: ¡El nuevo lujo de Mayweather! Compró un auto de 5 millones de dólares )

La pregunta incómoda que hizo que Cristiano Ronaldo se levantara en entrevista: Durante una entrevista con el canal deportivo SNTV el jugador Cristiano Ronaldo se enfadó por una pregunta que le hicieron los periodistas, se levantó y se fue.

Eurozona se reúne en una cumbre de máximo riesgo sobre la crisis griega: La Eurozona examinará este martes en una cumbre extraordinaria en Bruselassu respuesta al "no" de los griegos a nuevas medidas de austeridad, a la vez que se espera que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, presente propuestas a los acreedores.

Consejo de Estado determinó que el Misoprostol sea un medicamento de control: Tras los cuestionamientos de la Federación Colombiana de Ginecología frente a las restricciones del uso del Misoprostol, medicamento empleado, entre otros, para interrumpir embarazos, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, del Invima confirmó que este principio reactivo será catalogado como “medicamento de control especial”.

Molesto con los pasajeros, conductor de SITP tomó un taxi y se fue: Un conductor de un bus del SITP que se dirigía al barrio Alpes, hizo una parada cerca de las 11:00 de la noche en la calle 63 con carrera 30, donde dos jóvenes se subieron al bus pidiendo entre los pasajeros alguien que les vendiera un pasaje.

Uribe denuncia que en 10 municipios de N. de Santander CD no puede hacer campaña: Durante un acto público en Cúcuta, el senador Álvaro Uribe denunció que hay amenazas en contra de los candidatos del Centro Democrático en esa región del país.

Euclides Tsakalotos, nuevo ministro de Finanzas griego: El economista de izquierda Euclides Tsakalotos, designado este lunes ministro de Finanzas griego, es un político discreto y afable, en las antípodas de su antecesor, el carismático Yanis Varoufakis, pero sus posiciones en el fondo no están alejadas.

Diez candidatos de Santander son cuestionados por vínculos con grupos ilegales: Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación indica que hay diez candidatos a alcaldías y a la gobernación de Santander, para las elecciones de octubre, cuestionados por vínculos con grupos ilegales o con investigaciones vigentes. (Lea también: Serpa avaló a quien disfruta dinero de narcotráfico: director Vanguardia Liberal )

Farc quemó dos buses en Valdivia, Antioquia: Fueron dos los buses quemados en la vereda el Socorro del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, donde hombres armados detuvieron los vehículos de la empresa Coonorte y después de obligar a descender a sus ocupantes prendieron fuego (Lea también: Farc habría contratado delincuentes para ejecutar atentado en el Meta: Ejército ).

Papa intenta aliviar tensión política en Ecuador antes de misa campal en Quito: Francisco intentó bajar la temperatura de un Ecuador caldeado por protestas antes de la misa campal que oficiará este martes en Quito y a la que asistirá el presidente Rafael Correa, centro de manifestaciones que exigen su salida del poder. (Lea también: Papa Francisco no presenta problemas de salud pese a agitada agenda )

Víctimas de InterBolsa decidirán si aceptan propuesta de reparación de Maldonado: Fuentes de la Superintendencia de Sociedades le revelaron a Blu Radio queserán las víctimas las que decidan finalmente si aceptan o no la propuesta hecha por el empresario Víctor Maldonado para repararlas. (Lea también: Víctor Maldonado entregará a fondo de víctimas más de $100 mil millones )

Tsipras se dirige a Bruselas en busca de acuerdo con el apoyo de la oposición: Grecia mira hoy hacia Bruselas, donde el primer ministro, Alexis Tsipras, buscará reiniciar las negociaciones con los acreedores, esta vez con el apoyo de todos los líderes de la oposición proeuropea.

Ni de paz ni de guerra, estoy para cumplir la Constitución: comandante de la FAC: El general Carlos Eduardo Bueno Vargas, nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en entrevista con Mañanas BLU confesó estar “muy emocionado ante esta responsabilidad tan grande”, luego de que el martes anunciara que él será el reemplazo del general Guillermo León León.

Petición sobre medioambiente es solo una sugerencia: Consejo de Estado: Luis Vergara, presidente del Consejo de Estado, dijo en BLU Radio que la solicitud para que el Gobierno incluya en la mesa de diálogos con las Farc el tema del medioambiente es una sugerencia con base a la delicada situación que se vive por los atentados contra la infraestructura petrolera (Lea también: Agenda para la paz debe incluir protección al medioambiente: Consejo de Estado ).

¡Dolorosa caída! Demi Lovato se resbaló mientras cantaba junto a una piscina: La joven cantante Demi Lovato, recordada por haber participado en varias series y películas de Disney como ‘Sunny entre estrellas’ o ‘Camp Rock’, sufrió una dolorosa caída mientras realizaba un show en una piscina de Los Ángeles.

Paises garantes instan a Gobierno y Farc desescalar el conflicto armado: Los cuatro países que acompañan el proceso de paz para Colombia -Noruega,Cuba, Chile y Venezuela-, llamaron este martes al Gobierno y a la guerrilla de las Farc a un "desescalamiento urgente" del conflicto armado en el país, tras un recrudecimiento de las hostilidades.

Decreto limítrofe de Maduro era un error: diputado venezolano de la MUD: Leomagno Flores, diputado opositor de la Mesa de Unidad Democrática(MUD) de Venezuela, celebró que el presidente de su país, Nicolás Maduro, anunciara la sustitución del decreto que establecía unilateralmente la línea limítrofe con Colombia.

El cese unilateral debería ser condición para reanudar diálogos: Uribe: A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe dio lo que llama “aclaraciones sobre el cese al fuego unilateral”.

'El perro Messi', la canción de los molestos hinchas argentinos: En un video, publicado en redes sociales, algunos hinchas argentinosdemostraron su malestar por la actuación de Lionel Messi con Argentina en laCopa América, donde logró el subcampeonato (Lea también: Este es el “generoso” pedido de Lionel Messi a su compañero Neymar ).

Confirman destitución e inhabilidad de exconcejal Andrés Camacho por ‘carrusel’: La Procuraduría confirmó en fallo en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 13 años del exconcejal de Bogotá Ronaldo Andrés Camacho Casado , investigado por el ‘carrusel de contratos’ al haber influenciado en otro servidor público valiéndose de su cargo y funciones para conseguir un beneficio.

Cese bilateral mostraría debilidad del Gobierno: miembro Comisión Asesora de Paz: El general Rafael Samudio, exministro de Defensa y actual integrante de laComisión Asesora de Paz, dijo que un eventual cese al fuego bilateral en este momento no sería adecuado porque no están dadas las condiciones (Lea también: Paises garantes instan a Gobierno y Farc desescalar el conflicto armado ).

Farc aceptaría cese al fuego, sin concentración ni dejación de armas: 'Márquez': En un comunicado titulado ‘Deseamos firmar la paz con este Gobierno’, las Farc manifestaron su aprobación al pronunciamiento hecho por los países garantes en el proceso de paz que este martes hicieron un llamado al "desescalamiento urgente" del conflicto armado. (Lea también: Paises garantes instan a Gobierno y Farc desescalar el conflicto armado )

No es conveniente ahora hablar de cese al fuego bilateral: Sergio Fajardo: El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo en Mañanas BLU que en las actuales circunstancias hablar de un cese al fuego bilateral no es conveniente porque no están dadas las condiciones.

Murió a los 91 años el exministro de Comunicaciones Edmundo López Gómez: El ministro de Comunicaciones en el Gobierno de Virgilio Barco, el abogado cordobés Edmundo López Gómez, murió a los 91 años.

Alcaldes podrían entutelar cese bilateral y tumbarlo: general (r) Bonnet: El general en retiro Manuel José Bonnet, comandante del Ejército Nacional en los años 90, aseguró que una eventual tregua bilateral con la guerrilla de lasFarc “no la puedo asimilar bien porque ese grupo no es un movimiento que esté enfrentado a la fuerza pública en una guerra normal y formal sino que cometen una muy variada gama de crímenes que se salen del combate como extorsión, secuestro de menores, minería ilegal y narcotráfico”.

Actor Bill Cosby admitió que drogaba mujeres para abusarlas sexualmente: El actor estadounidense Bill Cosby admitió bajo juramento en 2005 haber adquirido sedantes para administrarlos a mujeres con las que quería mantener relaciones sexuales, según indican unos documentos judiciales revelados este martes.

Dos presos se fugaron de cárcel en Santander de Quilichao: Dos presos se fugaron de la cárcel de Santander de Quilichao en el Cauca.

Petro no mostrará a cuidadora de Bakatá para evitar “que la lleven al suicidio”: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró durante una entrevista en el programa El Primer Café de Canal Capital que hay intereses de algunos para que sea mostrada la cuidadora de Bakatá, (la perrita que vivía en la Alcaldía y murió atacada por otro canino), todo con el fin de llevarla al suicidio.

Nuevo decreto de Venezuela aclara que no pretende fijar límites territoriales: Tal y como se esperaba, este martes se publicó el nuevo decreto 1859 que anula el anterior, el 1787, donde Venezuela establecía límites marítimos con Colombia. (Lea también: Decreto limítrofe de Maduro era un error: diputado venezolano de la MUD )

En una semana iniciará desminado humanitario en El Orejón, Antioquia: Serán 40 hombres del Ejército Nacional, junto con tres miembros del Frente 36 de las Farc los que adelantarán la fase tres del proceso de desminado en El Ojreón vereda de Briceño, departamento de Antioquia.

Están listos los recursos del Distrito para construir el metro de Bogotá: EEB: Ricardo Roa, presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, dijo que con la liberación de reservas por parte de la compañía para financiar el metro de la ciudad están garantizado los recursos del Distrito para la mega obra (Lea también: Tenemos garantizada la estrategia financiera para el metro: Distrito ).

Ofensivos comentarios contra Chile de narrador argentino en la final: El narrador argentino Federico Langone se refirió con ‘palabras mayores’ a Chile en la final de la Copa América, que Argentina perdió con el equipo local.

Fiscalía tiene en la lupa a frentes de Farc por delitos ambientales: Blu Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación adelanta un total de 60 investigaciones por daños ocasionados al medio ambiente a través de laminería ilícita realizada en 10 departamentos del país en lo que va corrido de este año y que son atribuidos a las Farc.

Nuevo decreto limítrofe de Maduro demuestra la importancia del diálogo: Santos: Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara que sustituyó el decreto que ordenaba ejercer soberanía en aguas en litigio con Colombia y Guyana, el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, celebró la decisión del vecino país y dijo que esto demuestra que a través de ladiplomacia se resuelven los problemas bilaterales (Lea también: Decreto limítrofe de Maduro era un error: diputado venezolano de la MUD ).

Google homenajea a Eiji Tsuburaya, maestro nipón de los efectos especiales: El buscador Google homenajea con su "doodle" el 114 aniversario del nacimiento del nipón Eiji Tsuburaya, director de cine y maestro de efectos especiales, reconocido sobre todo por su trabajo en las películas de Godzilla.

Accor hoteles y sus planes de expansión en Colombia: La cadena francesa de hoteles Accor está muy activa con sus planes de expansión en Colombia, bajo la guía de Patrick Méndes, quien lleva los negocios de la cadena en América Latina, espera tener por lo menos siete hoteles más en un periodo de dos años en el país.