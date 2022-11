Programa completo Meridiano Blu 20 de enero de 2015

Centro Democrático no apoyará nueva reforma tributaria y pensional: senador Amín: El senador del Atlántico por el Centro Democrático, Jaime Amín, notificó que la colectividad no apoyará una eventual reforma pensional ni tributaria en caso de ser presentada en la próxima legislatura, porque los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no le puede imponer a Colombia ese tipo de condiciones.

Publicidad

Fiscal Nisman dejó nota con lista de compras antes de morir: La fiscal argentina Viviana Fein dijo hoy que en la vivienda de su colega Alberto Nisman hallaron una nota con una lista de compras a realizar el lunes, el mismo día en que fue hallado muerto, supuestamente dirigida a una empleada doméstica, lo que ha generado dudas sobre la hipótesis de un suicidio.

Anulan proceso de caducidad de contrato de vía Bogotá – Girardot: Luego de que ayer el consorcio Autopista Bogotá - Girardot pagará una suma de 9 mil millones de pesos de multa, la Agencia Nacional de Infraestructura anuló el proceso de caducidad del contrato que adelantaba en contra de este consorcio, luego de que la Contraloría General de la República lo encontrará responsable fiscal de un presunto detrimento patrimonial cercano a 9 mil milloness de pesos.

Publicidad

Una yegua murió durante una cabalgata en Andalucía, Valle: El fallecimiento de una yegua durante una cabalgata en el Valle del Cauca se sumó a la fuerte polémica que se vive en el país por casos de maltrato y abuso animal.

Publicidad

Se solucionó hacinamiento en las URI pero empeoró en cárceles: Defensoría: El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que si bien se solucionó la situación de hacinamiento en las URI y en las estaciones de Policía, el traslado de presos empeoró la situación en las cárceles.