Programa completo Noticias de la mañana 13 de octubre de 2014

Jean Tirole, nuevo premio Nobel de Economía El Premio Nobel de Economía 2014 fue atribuido este lunes al francés Jean Tirole, investigador en la Universidad de Toulouse (sur de Francia).

Publicidad

Juicio contra Pistorius se reanuda este lunes para fijar la pena ¿Entrará Oscar Pistorius en prisión? Tras ser juzgado culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novia Reeva Steenkamp en 2013, el atleta paralímpico sudafricano regresa este lunes al tribunal, donde su defensa intentará conseguir la pena más leve posible.

Cantante vallenato desmiente versión de Inpec sobre parranda Luego de la polémica parranda en la cárcel La Picota, el cantautor del grupo vallenato aseguró que fue contratado por un amigo y no para celebrar la fiesta de la virgen de Las Mercedes, como aseguró el Inpec.

Publicidad

Ébola: 47 personas estuvieron bajo observación, según Inmigración Colombia Humberto Velásquez, director de control inmigración, dijo en BLU Radio que en los principales aeropuertos del país se han instalado una serie de controles para evitar la entrada del virus de ébola al país y aseguró que son cerca de 47 las personas que han estaba bajo observación.

Publicidad

“Colombia no está preparada para el voto obligatorio”: José David Name El presidente del Senado, José David Name, dijo en BLU Radio que se mantienen las diferencias entre el Congreso y el Gobierno Nacional en temas como el voto obligatorio y la lista cerrada porque el país no está preparado.