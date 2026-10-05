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Proponen método para enfrentar escasez de energía ocasionada por El Niño: sería producida con caña

Incauca aprovecha el bagazo de la caña para generar energía y entregar excedentes al sistema eléctrico nacional.

Cañas producen energía
Cañas producen energía
Suministrado Incauca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El avance del fenómeno de El Niño plantea nuevos retos para la generación eléctrica en Colombia, especialmente por la menor disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. Ante este escenario, Incauca fortalece un modelo que utiliza el bagazo de la caña de azúcar para producir energía renovable y entregar parte de sus excedentes al Sistema Interconectado Nacional.

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La compañía, ubicada en el Cauca, cuenta con una capacidad instalada de 120 MW y puede entregar hasta 60 MW a la red pública. Su proceso de cogeneración permite producir de manera simultánea energía eléctrica y térmica a partir del bagazo, un subproducto de la producción de azúcar.

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De acuerdo con el reporte de la compañía, en 2025 Incauca generó 352,2 millones de kWh de energía mediante biomasa y entregó 164,9 millones de kWh al Sistema Interconectado Nacional. En agosto de 2026 alcanzó además sus mayores registros mensuales, con una generación de 50.869,2 MWh y una entrega de 29.299,1 MWh a la red pública.

¿Cómo se produce energía eléctrica con el bagazo de la caña?

El modelo de Incauca aprovecha integralmente la materia prima utilizada en su proceso agroindustrial. Después de extraer el jugo de la caña, el bagazo puede ser utilizado como biomasa para la generación de energía.

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La compañía tiene una trayectoria de casi tres décadas en este proceso. En 1997 se convirtió en el primer ingenio azucarero en aportar energía a la red eléctrica colombiana y en 2023 amplió su capacidad de cogeneración mediante una inversión de $230.000 millones.

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Con esta infraestructura, Incauca puede cubrir parte de las necesidades energéticas de su operación y entregar los excedentes al sistema nacional.

“El Niño nos recuerda la importancia de contar con una matriz energética cada vez más diversificada y con fuentes capaces de complementar la generación hidráulica en momentos de menor disponibilidad del recurso hídrico”, afirmó Roberto Klinger Yanovich, presidente de Incauca.

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El fenómeno climático, según la información entregada por la compañía, tendría una probabilidad superior al 90 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. En julio, además, la CREG activó medidas dirigidas a fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante la reducción de la disponibilidad del recurso hídrico.

Cañas de azucar
Cañas de azucar
Incauca

¿Qué está haciendo Incauca para enfrentar el fenómeno de El Niño?

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La estrategia de la compañía no se limita a la generación eléctrica. Incauca también ha modificado sus prácticas agrícolas para responder a escenarios con mayores temperaturas y menor disponibilidad de agua.

Desde 2024, el 100 % de su cosecha se realiza de manera mecanizada y en verde, con lo que eliminó las quemas de caña en sus campos. El proceso combina agricultura de precisión, buenas prácticas agrícolas y medidas orientadas al uso eficiente del recurso hídrico.

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“La sostenibilidad de nuestro cultivo también implica prepararnos para condiciones climáticas más exigentes. Por eso hemos transformado la manera de cosechar, eliminamos las quemas y fortalecimos el uso eficiente del agua y de los recursos”, explicó José Leudín Giraldo, gerente de Cosecha de Incauca.

La eliminación de las quemas también reduce el riesgo de incendios durante las temporadas secas. Para atender posibles emergencias, la compañía mantiene equipos de reacción rápida y pide reportar de manera oportuna cualquier señal de fuego que pueda afectar los cultivos o las comunidades.

Así, el modelo combina la adaptación de las actividades agrícolas con el aprovechamiento del bagazo de la caña como fuente de energía renovable, una alternativa que permite a Incauca generar electricidad para su operación y aportar excedentes al sistema eléctrico colombiano.

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