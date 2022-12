Propuesta en Código Disciplinario no busca beneficiar a Fernando Londoño: Ordóñez

El exprocurador general Alejandro Ordóñez habló en Mañanas BLU sobre las críticas al artículo del proyecto de Código Disciplinario que presentó y que favorecería a funcionarios sancionados por el ente de control.

Ordóñez afirmó que la propuesta no puede ser catalogada como un “mico, eso es una percepción totalmente equivocada y errada” por lo que calificó a quienes lo acusan como “maledicentes”.



Explicó que, si bien la propuesta existe, “son varias las aclaraciones que hay que hacer” como que no es un artículo como tal “pues hay 265 y dicen que ese es el 270 y en realidad esto lo que busca es distinguir entre dolo y culpa”.



Agregó que solo está buscando corregir una norma “desproporcionada” que existe en el actual Código Disciplinario “lo cual hace perder la credibilidad”.



Sobre el supuesto beneficio que recibiría el exministro Fernando Londoño por la propuesta, el exprocurador afirmó tajantemente que “es falso y mentira pues él cometió una falta a título de dolo y eso es precisamente lo que no se beneficia de todo esto”.



En días pasados, el Noticiero CM& había denunciado un “gol” del exprocurador Ordóñez con la supuesta propuesta dentro del proyecto del Código Disciplinario que establecería una alta disminución en la inhabilidad a funcionarios sancionados por la misma Procuraduría.