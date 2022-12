Prostitución, ¿trabajo o explotación sexual?

El caso de un prostíbulo en Chinácota, Norte de Santander, cuyo cerramiento es objeto de una tutela que podría sentar jurisprudencia, tiene en vilo a varios sectores jurídicos y de opinión en el país. Esto, ya que la Corte Constitucional busca establecer si las autoridades municipales pueden restringir la prostitución de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.

La administradora del establecimiento, Nelcy Delgado, aseguró en Mañanas BLU que en su caso se podría cometer una injusticia y que “el negocio”, como ella lo llama, lo heredó de sus padres.

“Están quitando el derecho al trabajo. Nosotros tenemos muchos años de tener este negocio y esto viene de mis padres. Ya mis padres murieron y seguimos los hijos”, indicó Delgado.

“Es una persecución conmigo y en realidad aquí en el municipio de Chinácota, no solo en el mío, sino que hay otro bar”, agregó la mujer, que asegura que el establecimiento completa más de un siglo de labores.

“Yo en ningún momento estoy dañando a nadie”, agregó.

Desde otra arista se expresó Claudia Quintero, sobreviviente de prostitución que dirige la organización Anne Frank contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

“La prostitución es una vulneración. Una mujer en situación de prostitución, en una habitación de dos por dos [metros] con un varón está en total desigualdad. Ahí no hay ningún negocio. Hay una situación de extremo riesgo donde no se puede garantizar ningún derecho laboral”, sostuvo Quintero.

“Los seres humanos no somos mercancía”, agregó.

“La prostitución no es un trabajo porque no garantiza ningún derecho humano. La prostitución vulnera el cuerpo de las mujeres. Nos han hecho creer que es un trabajo. Y para eso, ¿qué quieren? Pues cobrarnos impuestos de nuestro cuerpo, hacernos sentir como mercancía, hacernos sentir que los proxenetas no son sino empresarios”, criticó.

La activista sueca Kajsa Ekis Eckman, quien ha encabezado el modelo nórdico contra la explotación sexual, también participó en el debate. En su concepto, el modelo abolicionista es el más indicado para abordar la problemática.

“En mi país, Suecia, no tenemos la palabra ‘puta’. Nosotros no vemos la prostitución como un trabajo, sino como explotación, esclavitud y violación. Vemos que la institución de prostitución no es compatible con la igualdad entre hombre y mujer”, sostuvo Eckman.

“Suecia fue el primer país en penalizar al cliente de la prostitución. Una mujer que está en la calle no comete ningún crimen, sino el cliente, el comprador, el que realmente tiene una opción de elegir. Él está penalizado”, agregó.

“Es un modelo que ahora han adoptado muchos países, por eso ahora se llama modelo nórdico. Primero fue Suecia, luego fue Noruega, ahora es Islandia, también Irlanda y Francia”, explicó.

Escuche este debate:

