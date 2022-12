Proyecto busca que adictos puedan consumir drogas suministradas por el Gobierno

La iniciativa busca crear un marco legal que no existía en Colombia para las salas de consumo supervisado de drogas y el suministro de las sustancias.



Esto estaría condicionado a un tratamiento de rehabilitación y no con fines recreativos, según Samuel Hoyos, autor del proyecto.



"El proyecto crea las salas de uso supervisado para tratar las adiciones, reducir daños asociados al consumo de drogas; así mismo busca combatir el crimen asociado al consumo de drogas ilícitas en Colombia y ejercer control sobre algunas actividades peligrosas para que quien las practica, que tiene posición de garante, no esté bajo el efecto de las drogas ilícitas y así poder proteger los derechos de las demás personas", dijo el congresista uribista.



Las actividades restringidas a los adictos serían, por ejemplo: operar maquinaria pesada, labores relacionadas con portar armas de fuego, conducir bus escolar, entre otras. La iniciativa pasa ahora a su tercer debate en el Senado.



Le puede interesar: Tomaremos decisiones para abordar demanda de droga que nuestro país tiene: Pence.



"Hay que llevar un registro porque lo que busca el Estado es brindar un tratamiento de rehabilitación al adicto, hacer un seguimiento, ver cómo evoluciona y tener datos que permitan conocer cuál es la situación real sobre consumo de drogas ilícitas en el país", indicó Hoyos.



Ante las críticas el representante aseguró que el proyecto es coherente con las posiciones que ha tenido el Centro Democrático, "porque el suministro será bajo prescripción médica exclusivamente para rehabilitación. Será una herramienta efectiva contra el consumo".



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.



Publicidad