Que deje de ser un Gobierno sordo: alcalde de Bucaramanga sobre minería en Santurbán

En medio de la Cátedra del Agua, el espacio de discusión de la Alcaldía de Bucaramanga que pretende mostrar los efectos negativos de la minería en Santurbán, el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, hizo una fuerte crítica al Gobierno Nacional pues, según el mandatario, no se quiere escuchar las peticiones de la comunidad.

“La invitación al Gobierno Nacional es que realmente escuche, que deje de ser un gobierno sordo, que escuche el sentimiento de los ciudadanos, de todo el país”, manifestó Cárdenas.

Para el mandatario, si se aprueba una licencia para explotación de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, será una puerta de entrada para que se intervengan los páramos del resto del país.

“Yo creo que este es un momento histórico, Colombia tiene un ecosistema de páramos que es el 50% de páramos en el mundo y apenas toquen Santurbán van a tocar a todos", indicó.

"Yo creo que acá es un movimiento ciudadano consciente del futuro de las empresas y personas, es un momento de cambio”, aseguró el mandatario.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas también rechazó la práctica del fracking.

“La megaminería en Santurbán y el fracking en Colombia no van a arreglar la economía del país. No nos van a engañar, esta es una práctica que no es aceptada por la comunidad y hasta la clase política está en contra”, señaló.

