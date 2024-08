Que el Estado tome cartas en el asunto: periodista Cristian Cabrales tras sufrir atentado

En Colombia, la amenaza constante sobre los periodistas es un tema preocupante. Uno de los casos más recientes es el de Cristian Cabrales, periodista y director del medio 'Plato y la Región'.

Cabrales ha recibido varias amenazas en su contra después de denunciar presuntos actos de corrupción de un grupo político en la región. Esta persona salió ilesa de un atentado en su contra en la madrugada del sábado en el departamento del Magdalena, pero hoy pide garantías al Gobierno nacional para su protección y ejercer su labor como periodista.

"Yo vengo haciendo, desde el 2001, un periodismo investigativo donde se han destapado muchos actos de corrupción y pues me han venido intimidando por llamadas amenazantes y panfletos, pero esto que pasó en la madrugada del sábado, donde estaba departiendo con unos amigos, me dirigí a la casa y fue víctima de un de un atentado donde me hicieron de unos ocho a diez tiros. Gracias a Dios salí ileso", contó.

El comunicador hizo un llamado al Gobierno para que tome cartas en el asunto.

"El llamado es al Estado para que tomen cartas en el asunto. Ahora ya es preocupante todo esto porque ya sufrí un atentado. Mi medida de protección era la Policía Nacional, ellos me hacían los acompañamientos. Solicite en dos ocasiones el formulario y nunca paso de un resultado ordinario que no amerita esquema. Ni siquiera se han comunicado conmigo desde la Unidad Nacional de Protección", aseveró.

A su vez, el comunicador aseguró que seguirá con las investigaciones que lleva en curso.

"Yo seguiré con las investigaciones que llevo a cargo y que ya están pronto a dar fruto. Vamos con más fuerza", expresó.

La amenaza a periodistas en Colombia es un problema grave. En los últimos dos años han sido asesinados cinco periodistas en el país. Los periodistas que trabajan en regiones son especialmente vulnerables.

Escuche la entrevista aquí: