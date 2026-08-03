¿Qué quiso decir Petro con las "milicias populares"? El trino que desató controversia

El presidente Gustavo Petro publicó en la madrugada de este lunes un extenso mensaje en su cuenta de X en el que propuso la creación de "guardias libertadoras" como respuesta a los recientes hechos de violencia registrados en el Cauca y el Valle del Cauca. El pronunciamiento del mandatario se produjo luego del asesinato de un líder indígena en el Cauca y del atentado contra un diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, hechos que Petro atribuyó al "fascismo narcotraficante", una afirmación que hizo sin presentar pruebas en su publicación.

En el mensaje, el jefe de Estado pidió al "movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca" organizar estas guardias para, según explicó, "contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular".

Además, convocó a aprovechar las movilizaciones previstas para el próximo 7 de agosto en Cali para conformar asambleas populares que permitan estructurar estas organizaciones de defensa comunitaria.

Petro habla de "formas de milicia popular"

Uno de los apartados que más ha generado reacciones es aquel en el que el presidente define las guardias libertadoras como "formas de milicia popular" que, según explicó, deberían actuar en coordinación con el Ejército Nacional cuando este cumpla su función constitucional de proteger a la población.



El mandatario también sostuvo que, en caso de que algunos mandos militares estuvieran vinculados con organizaciones criminales, los soldados tendrían el derecho de exigir su relevo.

Según Petro, estas guardias solo obedecerían las decisiones tomadas por las comunidades en asambleas y serían ellas las encargadas de decidir si deben armarse o no, dependiendo de la magnitud de las amenazas que enfrenten.

El presidente aseguró que esta propuesta no constituye una forma de paramilitarismo, sino que representa, en su concepto, el derecho de las comunidades a defender su vida frente a la violencia.

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