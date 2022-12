¿Qué tan difícil es retratar a un famoso? Responde Ruvén Afanador

Colombia tiene mucho talento en exportaciones a nivel económico, sin embargo también es potencia de exportación en materia cultural y artística.



El fotógrafo colombiano Ruvén Afanador está nacionalizado en Estados Unidos. Su carrera es de gran importancia a nivel gráfico porque tiene publicaciones en revistas y diarios estadounidenses de gran impacto como la revista Vogue, The Rolling Stones y The New York Times.



Tuvo el privilegio de fotografiar a varios famosos como Gabriel García Márquez, Barack Obama, Jennifer López, entre otros.



“Mi experiencia con celebridades ha sido todo un desarrollo, al principio era muy difícil pero con el pasar de los años se va sumando la experiencia que al mismo tiempo permite adivinar los sentimientos del personaje”, manifestó.



¿Cuál estrella ha sido la más difícil de fotografiar?



“Yo creo que ha sido Courtney Love porque ella es una Rock Star y actúa como tal, pero yo me aguanto todo”.



¿Cómo hace para conectarse con el personaje en la sesión fotográfica?



“Cuando todo está bien planeado y una persona como Obama entra y está frente a mí, él se da cuenta de la afinidad que tiene conmigo. Por eso se sienten muy bien, se sienten cómodos” afirmó.



¿Qué hace especial al presidente Barack Obama cuando se le toman las fotos?



“Obama es impecablemente elegante, la manera de su postura y la forma en que él te mira, te hace ver que está totalmente conectado en el momento”



¿Estos famosos son fáciles, medianos o difíciles para fotografiarlos?



“Britney Spears, mediana”. Cristina Aguilera, difícil. Salma Hayek, mediana. Jennifer López, difícil. Scarlett Johansson, fácil. Al Pacino, fácil. Antonio Banderas, fácil. Sofía Vergara, me encanta, nos reímos mucho”.



El sueño de toda su vida fue fotografiar a Gabo a quien define como su “Heroe Eterno”. “Logré fotografiar a Gabo y lo logré muy temprano en mi carrera. Él me sugirió tomar la foto con una ruana porque no podía quitársela”.



Esta fotografía fue donada al centro cultural Casa del Nobel en Zipaquirá, fundación en donde Márquez estudió.



Por otro lado, Ruvén contó por qué cambió su nombre de Rubén a Ruvén.



“Cambié mi nombre porque en inglés el Rubén lo pronunciaban diferente y me molestaba, luego me di cuenta que con la V lo decían mejor, por eso ahora soy Ruvén”



Por último, Ruvén Afanador en entrevista con BLU Radio contó a qué jugador de la selección Colombia le gustaría fotografiar.



“Supe que la selección jugaba hoy en la mañana y por supuesto me gustaría fotografiar a James”.