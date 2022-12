Quería dialogar con Uribe; me sorprendió que me bloqueara en Twitter: De la Calle

Humberto de la Calle Lombana, quien fue el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, lamentó que el expresidente Álvaro Uribe lo tenga bloqueado en Twitter.



Luego de que criticara el bloqueo a través de su cuenta en la red social, De la Calle se mostró sorprendido del hecho y dijo que con el senador siempre ha tenido un debate respetuoso.



“Desde hace mucho tenernos interlocución desde ambos lados, no ha habido irrespeto de mi parte ni me he sentido irrespetado por su parte. Mi deseo es invitarlo, me parece que podemos discrepar y discutir, pero también buscando salidas para Colombia, mi ‘plan nacional de valeriana’ es que se nos está degradando la discusión pública en Colombia. Surge una propuesta y la respuesta es destruirlo”, manifestó.



Explicó que aunque tiene una visión del país completamente distinta a la de Uribe, eso no impide que puedan conversar y debatir.



“Me abstengo de usar el insulto y no lo voy a hacer, por eso creo que somos capaces de discutir y reflexionar sobre el futuro de Colombia”, añadió.



De la Calle, posible precandidato presidencial, dijo que, aunque los ciudadanos pueden tener discrepancias sobre los caminos a seguir, todos son parte de una misma Nación.



1) Hoy le iba a escribir a Alvaro Uribe para que tuvieramos un diálogo para bajar los odios y los insultos. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 10, 2017

3) Colombian@s el país necesita que dialoguemos sin odios y trabajemos por el futuro. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 10, 2017

Consultas populares

Humberto de la Calle también habló sobre el hecho de las consultas populares y la polémica que viene generando por sus decisiones en el país.



Van 9 intentos de revocatoria de alcaldes en el país y todos han fracasado, pero van 9 consultas populares sobre proyectos mineroenergéticos y todas han triunfado.



A propósito, De la Calle consideró que “uno no puede desestimar las manifestaciones de la población y pasar por encima de eso”.



“Yo estoy de acuerdo que eso no es tema de una ley, sino que hay un hecho concreto de poblaciones que quieren vivir de una manera distinta”, manifestó.



En ese sentido, hizo un llamado a tener en cuenta las decisiones de la población y sumarlo a las necesidades de crecimiento económico de cada región.



“Yo creo que eso no es imposible”, finalizó.



