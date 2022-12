¿Quieren colombianos que un guerrillero sea elegible a presidencia?: Camilo Gómez

“No es un momento de zozobra sino de esperanza. Por primera vez un presidente en Colombia tiene la enorme posibilidad de convocar a todos los colombianos en torno a un acuerdo de paz, de una unidad nacional, de un consenso nacional”, dijo Camilo Gómez Alzate.

El ex comisionado de paz entregó su opinión sobre la prevalencia del NO y lo que se viene ahora con dicha decisión del pueblo colombiano.

“Me parece que eso es lo que abre la esperanza y lo que va a legitimar que el nuevo acuerdo con cambios de fondo, va a ser un acuerdo apoyado por la gran mayoría de los colombianos, va a generar una unión y no una división como estaba sucediendo con el acuerdo anterior”, aseveró.

Además, hizo sus críticas al primer acuerdo. “No puede un acuerdo con 5.700 guerrilleros meterse a la constitución de 50 millones de colombianos. Incorporarlo al bloque de constitucionalidad como técnicamente se llama significaría una modificación a la constitución por parte de un grupo que, primero ha secuestrado, asesinado, etc y segundo, que no representa sino a 5.700 o 10 mil hombres. La constitución es lo más sagrado y no se le puede manosear ni tocar de esa manera”, agregó.

Además, Gómez habló de la importancia de que se cumplan los acuerdos en el tema del narcotráfico y la entrega de bienes por parte de las Farc y dejó en claro que es importante discutir la elegibilidad de los desmovilizados.

“A todo esto se le suma el tema de la elegibilidad. ¿Quieren o no quieren los colombianos que un guerrillero que haya cometido delitos de lesa humanidad, sea elegible al Congreso o a la presidencia? Ese es el debate”, aseguró.