Radican primera tutela contra nuevo acuerdo paz logrado con las Farc

Fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la primera tutela contra el presidente Juan Manuel Santos por acudir al Congreso para refrendar el nuevo acuerdo de paz con las Farc.



Según el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, el presidente no tuvo en cuenta el mandato popular tras la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz, razón por la cual fue radicada esta primera acción popular.



“No puede evadir la refrendación popular simplemente acudiendo al constituyente derivado que es el Congreso de la República, si 6 millones y medio de colombianos dijimos NO el 2 de octubre al acuerdo de paz con las Farc, pues entonces los mismos colombianos deberíamos pronunciarnos, en legítimo derecho, sobre el nuevo acuerdo firmado entre el presidente y las Facr”, dijo el concejal.



Ramírez dijo que los nuevos acuerdos no pueden ser refrendados por el Congreso desconociendo la voz de los colombianos.



Escuche en este audio más información sobre:



-El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, anunció millonarias sanciones a 15 entidades prestadoras de salud de varias regiones del país por fraudes a través del SOAT.



-El avión en el que viajaba el Ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, hacia Arauca sufrió fallas mecánicas en pleno vuelo.



-Aunque el consorcio Navelena no ha cumplido con el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, hoy firmó un compromiso para dragar la cuenca durante el primer trimestre del año, época de mayor sequía.



-Desde Venezuela la exsenadora Piedad Córdoba habló sobre sus intenciones presidenciales y reconoció sus intenciones de recibir apoyo del gobierno venezolano.



-Desde el Senado pidieron a las autoridades del fútbol colombiano que se habilite la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero para el juego del domingo entre América y Quindío para evitar desórdenes de orden público.



-En la Plaza de Bolívar de Bogotá se adelanta una marcha por la no violencia contra la mujer.



-La Secretaría de Salud realizará una nueva jornada de donación de sangre este fin de semana. El Distrito espera que más de 2.000 donantes participen para lograr la meta que tiene la ciudad para este año.