Radicaron solicitud de moción de censura contra minDefensa en Cámara de Representantes

Durante gran parte de la jornada de este lunes, en la oficina del segundo vicepresidente de la Cámara, Inti Asprilla, congresistas de la oposición radicaron la solicitud de inicio de trámite de moción de censura en contra del ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero.

En el borrador de la solicitud que conoció Blu Radio, los representantes opositores presentan los hechos relacionados con el asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres en el Catatumbo por una bala que salió de un arma del Ejército Nacional.

“El general Diego Villegas, comandante de la fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, participó en la visita de la Comisión de Paz a la zona y admitió que en los hechos que derivaron en la muerte de Dimar Torres se encuentra vinculado un miembro de la institución y que dicha muerte no ocurrió en el desarrollo de una acción militar”, citan los congresistas.

Agregan que el pasado 27 de abril varios congresistas que conforman la Comisión de Paz del Congreso de la República acompañados de autoridades regionales y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, viajaron a la zona del Catatumbo “para verificar de primera mano las condiciones de modo, tiempo y lugar que rodean la muerte del exmiliciano de las FARC”.

“La Comisión de Paz del Congreso en su visita al lugar de los hechos concluyó que: no fue accidental es homicidio en persona protegida (DIH) o ejecución extrajudicial. Fue causada por un miembro del Ejército en acción no misional, no ordenada y por fuera de la ley. Hay señales de fosa y testimonios verificados por la comisión que sugieren intención de ocultamiento (desaparición) del cadáver con complicidad de otro”.

Y agregan que para la comisión el homicidio del desmovilizado Dimar Torres “no sólo es un crimen sino una violación al Acuerdo de Paz”.

Paso seguido, con representantes indican que el ministro Botero no cumple con los mínimos requeridos para estar en su cargo y hacen una dura crítica a su gestión.

“Es notoria la falsedad, falta de rigor, desviación de poder y mala fe en las afirmaciones del ministro Botero que justifican y encubren una violación de los Derechos Humanos, que incluso podría constituir un crimen de guerra, cometido contra persona protegida”.

Finalmente, solicitan a la Mesa Directiva el inicio del trámite de moción de censura:

“Por las anteriores consideraciones, el señor ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto no está en condiciones de ejercer las funciones propias de su cargo de manera responsable, eficaz, objetiva e imparcial en el marco de la Constitución y la ley. En consecuencia, proponemos Moción de censura en contra del ministro de Defensa, Dr. Guillermo Botero Nieto, y por tanto, cítese a debate de moción de censura en la fecha y hora señalada por la Mesa Directiva de la Corporación”.