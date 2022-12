Reforma al Equilibrio de Poderes pasa cualquier examen: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró que la plenaria del Senado aprobara la conciliación de la reforma al equilibrio de poderes, tras ser discutida en 8 debates y pasar la conciliación en Cámara de Representantes. (Lea también: Consejo de Estado lamentó aprobación de Equilibrio de Poderes en el Congreso )



“Es la reforma constitucional más amplia y ambiciosa que se ha tramitado por el Congreso desde la expedición de la Constitución de 1991. Comenzaremos un proceso de recuperación de la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad del país”, celebró el ministro.



Cristo dijo que aunque una reforma de esta magnitud pareciera que no beneficia en nada al ciudadano de a pie, “para cualquier persona del país unas instituciones más eficaces, se verán beneficiados con una democracia más profunda”.



Según el ministro, por ejemplo, con la no reelección, se permitirá acabar con los todopoderosos en Colombia y una alternancia democrática, lo que refrescaría el sistema del país.



Además, el jefe de la cartera Política defendió la decisión de obligar al vicepresidente a renunciar un año antes de las nuevas elecciones presidenciales, pues si no lo hiciera tendría más poder que los otros candidatos a la presidencia, lo que estaría generando desequilibrio.



“Si se iba a eliminar la reelección presidencial y el vicepresidente hace parte de esa fórmula, que vicepresidente no tuviera que dejar su cargo antes generaría, precisamente, un desequilibrio”, agregó.



Entre tanto, explicó por qué el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, advirtió que demandaría por inconstitucionalidad a la reforma al equilibrio de poderes.



“Imagínese un proyecto de esta naturaleza, que toca todas las estructuras del poder, no solamente va a tener demandas, si es que el señor fiscal general la presenta, sino otros ciudadanos”, enfatizó.



Sin embargo, Cristo dijo que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos está tranquilo porque esta reforma pasa cualquier examen.



El ministro Juan Fernando Cristo también habló sobre la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de concentrar a las Farc, sin entregar las armas, en una zona específica del país.



Cristo dijo que no se puede descartar sin antes haber estudiado la propuesta y celebró que el senador haga aportes al proceso de paz.